Фаткулин утвержден ректором ДВГТУ

3 мая коллегия Минобразования единогласно утвердила ректором Дальневосточного государственного технического университета профессора, доктора технических наук Анвира ФАТКУЛИНА.

На эту должность он был избран представителями всех институтов и подразделений университета на конференции трудового коллектива 27 февраля.