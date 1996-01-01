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Главное - договориться с монополистами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Разговоры о реформе ЖКХ могут стать бессмысленными, если не будет выработана система взаимодействия с монополистами - поставщиками тепла, воды, электроэнергии, т.к. тарифы на эти услуги завышены в 2-3 раза ", - прозвучало на круглом столе "Актуальные вопросы работы жилищных управляющих компаний", который состоялся по инициативе администрации Приморья.

Актуальным вопросом жилищной реформы можно считать неготовность собственников жилья принять на себя ответственность за его содержание. Всякий пытавшийся создать в своем доме ТСЖ столкнулся с тем, что, когда много людей, трудно принять общее решение. Тем не менее, как отметила помощник главы администрации г. Владивостока Евгения МАЙОРОВА, до 1 мая 2008 г. должны состояться конкурсы по выбору управляющих компаний. Но и тут вопросов больше, чем ответов. Например, победитель конкурса должен будет внести на счет немалую сумму в несколько миллионов рублей, равную сумме месячного содержания этого жилмассива. Пока в городе нет настолько богатых управляющих компаний.

Сегодня главное - договориться с монополистами, консолидироваться, сесть за стол переговоров, чтобы заключить цивилизованные договоры. Так считает Вадим ГЛАЗУНОВ, генеральный директор НП "Управляющая компания "Эгершельд". По его мнению, конкурсы на управление жильем вообще вряд ли состоятся - настолько их условия далеки от реальности. Более того, как делить город на лоты, если на один прибыльный дом приходится десяток приносящих убытки? Что же касается противостояния монополистам, то в жилых домах надо устанавливать солнечные батареи и другие альтернативные источники энергии, чтобы заметно снизить платежи населения за горячую воду и электроэнергию.

С этими словами перекликается возмущение Натальи ХРАПАТОЙ, директора управляющей компании, на тему о том, что установить счетчик - малая часть проблемы. Ни одна организация не берется его эксплуатировать. Приходится сталкиваться с полным нежеланием энергетиков идти на диалог, составлять протокол разногласий. Речь идет об откровенном игнорировании всех постановлений правительства, регулирующих отношения в этой области.

Здравую мысль высказал Владимир САВЧЕНКО, зам. главы Артемовского округа, предложив проработать программу постепенного выхода из ситуации, схему реструктуризации долгов. Однако на это должна быть добрая воля на уровне краевой власти.

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