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Теплосчетчики не дали экономии для города
Неожиданной дырой в бюджете Владивостока грозят стать теплосчетчики, установленные в школах и детских садах для снижения платы за потребляемое тепло как минимум в 2 раза.
Оказалось, что половина из них работает неудовлетворительно из-за неправильной эксплуатации и вместо экономии дает дополнительные расходы. Это выяснила постоянная комиссия по городскому хозяйству Думы г. Владивостока.
В том же ряду проблем стала установка коллективных счетчиков в домах. Скажем, как могут установить счетчик на подъезд жильцы, если они не создали ТСЖ? Нормативных документов, порядка процедуры в городе так и нет.
Эта критика в адрес жилищников и энергетиков неоднократно звучала в стенах думы, и, наконец, членам комиссии представлены образцы документов, необходимых для регистрации счетчиков тепловой энергии.
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