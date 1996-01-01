Теплосчетчики не дали экономии для города

Неожиданной дырой в бюджете Владивостока грозят стать теплосчетчики, установленные в школах и детских садах для снижения платы за потребляемое тепло как минимум в 2 раза.

Оказалось, что половина из них работает неудовлетворительно из-за неправильной эксплуатации и вместо экономии дает дополнительные расходы. Это выяснила постоянная комиссия по городскому хозяйству Думы г. Владивостока.

В том же ряду проблем стала установка коллективных счетчиков в домах. Скажем, как могут установить счетчик на подъезд жильцы, если они не создали ТСЖ? Нормативных документов, порядка процедуры в городе так и нет.

Эта критика в адрес жилищников и энергетиков неоднократно звучала в стенах думы, и, наконец, членам комиссии представлены образцы документов, необходимых для регистрации счетчиков тепловой энергии.