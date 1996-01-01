Я был горд! Да что там, счастлив, что дед погиб на войне. И не где-нибудь, а под Сталинградом! Вот свезло так свезло! Такими же гоголями расхаживали по классу еще человек десять моих одноклашек, мгновенья славы которым обеспечили героические предки...

Тот давний урок перед Днем Победы был многообещающим. Так оно и вышло. Пришел увешанный наградами ветеран. Разведчик, между прочим. Рассказал о своих ратных делах, о погибших друзьях-товарищах... "А у кого из вас, дети, родственники погибли на войне?" - в тему спросила учительница. Вот тут-то и настал мой звездный миг. Вверх взметнулось еще с десяток детских ручонок.

Недалекие умишки сопляков из начальной школы пока не видели иной альтернативы отличиться, как свысока смотреть на менее удачливых одноклассников. ...Простите меня глупого. Простите, везунчики, которым довелось посидеть на дедовских коленях, слушая самые интересные в мире истории и смотря в прищур самых ласковых и одновременно мудрых глаз...

Также и висящий на стене поселкового совета список из 22 фамилий, не вернувшихся с войны жителей, вначале виделся лишь печальным списком известных с детства фамилий. Потомки погибших жили по соседству, ходили в школу, работали, дружили, скандалили, читали книги, пили водку, играли в футбол, носили свои хвори в местную больницу... Обычные люди.

Взросление понемногу учило разбираться в людях, вникать в человеческие судьбы... А смерть родных, увы, мы все невечны, - оставляющая зияющие пустоты в сердце, заставила по-другому взглянуть и на жизнь как таковую.

Список на стене поссовета стал изменяться. За каждой фамилией вдруг появились вырванные из привычной жизни простые люди (дед, например, был рыбаком) и изматывающий страх неизвестности, и посеревшие, как нехотя рассказывала пережившая войну бабушка, лица членов семьи, и слезы, слезы, слезы... Потом воображение добавило к сухим строчкам картину безумия первого боя, кровавых мясорубок сражений... Гибель соседа по окопу справа, потом слева... И смерть, поселившаяся в землянке на правах самой близкой подруги, готовая в любой момент заключить в свои крепкие объятия...

Всего 22 пунктика из двадцати шести (или сколько там, по последним официальным подсчетам) миллионов погибших на той войне. Но за каждым преступно оборванная войной ЖИЗНЬ и незаживающая пустота на стволе родового древа. А в сумме - это уже сотни человек из махонького рыбацкого поселка, хлебнувших горя...

Так уж вышло, что военная тема, и Великая Отечественная война в частности, стала моим увлечением. Перечитаны горы книг - от героических мемуаров советских солдат и маршалов до педантичных раскладов бывших немецких генералов, благо сейчас это доступно. Перерыты тысячи журналов и газет, в том числе и архивных...

Конечно, войну я сегодня вижу во многом не так, как предлагает официоз. Нет, никто не собирается оспаривать великий подвиг народа, как это сегодня пытаются делать европейские демагоги (см. стр. 31), но картина войны, которую рисую в своем сознании, уже перестала быть привычной и в чем-то удобной черно-белой. Слишком мало этих цветов для описания громадной эпохи, уместившейся в четыре года...

Вот совсем недавно из бездонного хранилища памяти о войне пробила себе на свет дорогу история о том, как советским разведчикам пришлось вести бой плечом к плечу с... фрицами. Фантастика, скажете вы! А все жизненно и трагично: один перепивший советский командир, которого бесшабашные разведчики поставили на место, в отместку приказал своим танкистам сровнять с землей немецкий городок, в котором и расположились обидчики. Якобы там окопались власовцы. Вот разведчикам пришлось спасать и себя, и местных жителей. Тут в странный бой втянулась отступающая немецкая часть... Все смешалось в том сражении... Ну и каким цветом прикажете рисовать этот сюжет?

А о скольких перипетиях войны мы еще не знаем? А какие мазки великой и трагической картины ждут своего часа? И это несмотря на то, что прошло целых 62 года! Практически человеческая жизнь. Жизнь без той войны, которую мы, казалось бы, хорошо знаем, но которую всё еще открываем и открываем для себя...