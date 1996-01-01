Страшно, аж "Жусть"!

Владивостокские дизайнеры из группы "Чердак Forever" взбудоражили пресыщенную московскую богему, продемонстрировав на "Российской неделе моды" свою новую коллекцию под интригующим названием "Жусть".

Видавшая виды публика и маститые модельеры были в шоке, зал просто рыдал от хохота, а после показа на хрупких девушек из приморской столицы посыпались деловые предложения. Но они уже заявили, что покидать родной город не собираются, ведь именно Владивосток - та самая муза, которая вдохновляет их на такие вот дизайнерские подвиги.

Название коллекции - плод воспаленного воображения, нечто среднее между "жуть" и "жесть". Идея коллекции навеяна детскими страшилками и японскими мультиками, поэтому по подиуму дефилировали не только длинноногие модели, но и несусветные чудовища - Шишига, Верлиока, Темный, Страшило-Мотрошило - у-ужас! Был и позитивный персонаж-хранитель по имени Жихарка, а символом и силуэтной основой коллекции стал уютный спасительный кокон, куда можно спрятаться - и баста!

Авторами коллекции стали Светлана ГРУЗДОВА и Татьяна НЕКОВАЛЬ, которые, по собственному признанию, создали все это безумное великолепие за три недели. Модный показ, начиная с идеи и заканчивая музыкальным оформлением и макияжем, продюсировала группа "Чердак Forever" собственными силами.

По сути своей, коллекция осенне-зимняя, для героини тут есть и мохеровые пальто, и струящиеся трикотажные платья, и нелепые комбинезоны, и психоделические джемпера-коконы, и даже пуховые платки как цитата из бабушкиной сказки. Герой коллекции демонстрировал полнейшую небрежность и беспечность, щеголяя в роскошных пальто и смешных гаерских брючках. Вечерние цвета - серый, черный, фиолетовый - замысловато переплетаются с рассветным розовым и лимонно-желтым. Конечно, здесь ни о каком унисексе и речи быть не может, но откровенных страстных призывов тоже нет. Это альтернативная одежда - забавная, уютная, приятная на ощупь и глубоко антигламурная.

После триумфа в российской столице "Чердак Forever" продемонстрировал свою коллекцию на "Уральской неделе моды" в Екатеринбурге, впереди - Токио и Дюссельдорф. Одежда наших талантливых землячек уже выставлена в питерских бутиках A.DRESS и DEFILE. Ну а в городе нашенском купить произведения "Чердак Forever" можно пока только в шоу-руме дизайнерской группы на ул. Нерчинской. Но уже в сентябре во Владивостоке откроется магазин, где будут представлены и "Чердак Forever", и другие российские дизайнеры, которые движутся в разрез общепринятым модным тенденциям.

"Мы считаем, что к одежде надо относиться спокойно, без фанатизма, - говорит руководитель проекта Зоя ЛИПАТНИКОВА. - Для кого наша коллекция, кто будет ее носить? Я думаю, это люди без возраста, которые читают умные книги, слушают умную музыку и смотрят умные фильмы".