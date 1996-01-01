Мода, она такая капризная...

Летом 2007 года в моде будут кривые ноги, бледное лицо и закрытые купальники. Думаете, это шутка? Ничего подобного. Это модный прогноз от Александра ВАСИЛЬЕВА, всемирно известного декоратора интерьеров, эстета, философа и социолога моды, гуру многих отечественных и зарубежных поклонников изящного. Откровения Васильева весьма интересны, часто неожиданны и даже парадоксальны. К примеру, он полагает, что будущее в моде - за Китаем, что Владивосток - азиатский город и глупо стремиться его жителям походить на европейцев, что из женщины никогда не выйдет хороший кутюрье, что наличие такой дисциплины в учебной программе ВГУЭС, как домашний дизайн - это нонсенс... Во Владивостоке философ от моды прочел во ВГУЭС цикл лекций на темы: "Мода и религия", "Кино и мода", "Секс и мода", "Загадка Коко Шанель"... Последней в этом списке шла лекция "Тенденции моды-2007". Зал "Андеграунда" был заполнен практически весь. Всем не терпелось узнать, что же будет модно в этом году.

Восток - тело модное

Влияние Востока на женские типажи будет усиливаться. Уже нынешним летом модная женщина должна походить на японку: черные волосы, бледное, почти белое лицо, маленькие и желательно раскосые глаза с нарисованными стрелками под ними, широкие, явно очерченные брови, ярко-красные губы. Если у вас короткие и кривоватые ноги - это то, что надо, самый писк. А если с ногами у вас полный порядок (по европейским стандартам), то модно при ходьбе их слегка подгибать и кривить. И вообще, будет лучше, если походка ваша будет семенящая, напоминающая грацию гейш. Тренироваться можно уже сейчас.

Другое направление, задаваемое Страной восходящего солнца - образ девочки из японских мультфильмов аниме: подростковые формы, тоненькие ручки и ножки, вечная печать изумления на лице, мультяшная пластика движений...

Что касается исламского Ближнего Востока, то оттуда заимствованы тюрбаны и стремление скрыть от постороннего глаза женское тело. Чем бесформеннее и многослойнее одежда, тем лучше. На голове - тюрбан или чалма. Недавнюю моду на голые пупки (также пришедшая с Ближнего Востока) - на свалку истории, оголять живот уже не модно.

Классическое ретро

Многие хорошо помнят эпоху 80-х годов прошлого века: высокие начесы, густо подведенные глаза, широкие накладные плечи, брюки-бананы и платья-макси в горошек. В общем, вспомните квартет АBBA или Лайму ВАЙКУЛЕ, когда она с Валерием ЛЕОНТЬЕВЫМ впервые исполняют песню "Вернисаж"...

Также актуален в который раз возврат к концу 60-х- началу 70-х (эпоха хиппи). Девочки-куклы, или бэби-долл, - так назывались короткие платья, имеющие форму трапеции, расширяющейся от груди к бедрам. Героиня Натальи СВЕТЛИЧНОЙ в кинофильме "Бриллиантовая рука" носила именно такое. Так вот бэби-долл снова в моде, равно как и мини-юбки, клеш, бахрома, широкие кепки-картузы. Считается, что чем кукольнее, неестественнее выглядит девушка, тем она моднее.

В обойме моды и классическое ретро 20-30-х годов. Представьте Ринату ЛИТВИНОВУ и вы поймете, о чем речь. Кстати, что касается белья и купальников, то мода диктует возврат именно к целомудренному покрою, прикрывающему бедра. Никаких бикини! "Как же загорать"? - спросите вы. А никак. Загар не в моде, в моде - бледность. Нижнее белье также должно быть относительно закрытым и ажурным, как у наших бабушек.

Модные этим летом цвета - серый, белый, розовый, желтый.

Герои нашего времени

Есть подозрение, что начало XXI века для мужчин станет временем их феминизации. Самый модной мужской типаж сейчас - метрасексуал - мужчина, живущий в городских джунглях, следящий за своей внешностью, посещающий транажерные залы и фитнес-центры, не чурающийся походов в салоны красоты, где ему накладывают маски на лицо и делают маникюр. Входят в моду инфантильные мальчики-зайчики, которые ждут, когда агрессивные девушки-амазонки начнут проявлять инициативу в ухаживании за ними.

Летом-осенью-2007 актуальны в меру накачанный торс с кубиками пресса, оголенная грудь, длинное туловище и короткие ноги. Рубашка навыпуск, брюки узкие.

Смерть галстукам!

Александр Васильев хоть и не одобряет, но вынужден констатировать: в моду входит антигламур. После 11 сентября 2001 года все прогрессивное человечество осознало: выглядеть богато и гламурно - безнравственно и опасно. В жертву политкорректности были принесены роскошь и презентабельность. Основатель "Майкрософт" миллиардер № 1 Билл ГЕЙТС ходит в заштопанном пуловере и стоптанных кроссовках. К тому же стремится вся мировая мода. Чем непрезентабельнее, скромнее ты выглядишь, тем лучше.

На этой волне возрождается панк-мода середины 70-х с ее нон-конформистским подтекстом, нарочитым обыгрыванием асфальтово-уличной агрессивности, обилием клепочно-булавочных аксессуаров и вызывающей уродливостью.

В мейнстриме - также порно-шик (стремление привлечь потенциального партнера с помощью подчеркнутых сексуальных достоинств) и в меньшей степени - милитари-стиль. Последний проявляется в отдельных элементах одежды.

Все перечисленные тенденции "убили", по образному выражению Васильева, галстук как символ солидности, пафосности и официальности. Ведущие политики и бизнесмены мира все чаще появляются на публике и официальных мероприятиях без галстуков.

Ну а теперь вопрос: докатится ли до Владивостока мода на кривые ноги, бледный цвет лица и закрытые купальники уже в этом году? Или, как всегда, с опозданием на два-три года? Как бы то ни было, Александр Васильев советует не гнаться за модой, а, прежде всего, обратить внимание на свой стиль, чтобы он соответствовал вашей индивидуальности, возрасту и положению в обществе. Быть модным и быть стильным - не одно и то же. В конце концов, можно оставаться старомодным, но очень стильным. А это достойнее, чем быть модным, но безвкусным.