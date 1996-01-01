Как мигрируют "наши" птички

В Приморье ведутся международные орнитологические исследования, в рамках реализации долгосрочного российско-японского проекта по изучению миграций лесных птиц, который берет начало в 1998 году.

Задача орнитологов двух стран - установить маршруты миграции птиц между Японией и материком в части, которая проходит через Сибирь, и продолжительность жизни птиц.

Сезонная работа на приморской станции кольцевания птиц в Новолитовске возобновится на этой неделе. В проекте заняты орнитологи Приморья и префектуры Тояма при участии администрации Приморского края и отдела охраны окружающей среды администрации префектуры Тояма.