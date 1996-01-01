"Мужчина должен уметь защищать Родину"

Накануне 9 мая мы обратились к жителям Владивостока с вопросами, как они отмечают День Победы и отмечают ли вообще, что такое патриотизм в их понятии и какие герои у современной молодежи?

Алексей, служащий:

- У меня была военная кафедра в университете, на лекциях нам про патриотизм и ветеранов рассказывали. Все это, конечно, трогает, но праздник сам не отмечаю. Нет у меня такого личного желания и обязанности такой, к счастью, нет. Фильмы про войну показывать надо, пусть все знают, что было на самом деле и в какую ситуацию может попасть человек. Я считаю, что мужчина обязан уметь защитить свою Родину.

Людмила Федоровна, пенсионерка:

- У нас в семье отмечают 9 мая, тем более что дед воевал. А вот мой внук пока еще очень маленький, и воспитывать в нем чувство патриотизма рано. Своих же детей я воспитывала в духе любви к Родине. Тогда трудно было предположить, что можно воспитывать мальчиков как-то иначе. Но сейчас я даже не знаю, что читать своему внуку про любовь к Родине, про мужской героизм. Он будет смотреть на голливудских супер-героев, но это же бутафория...

Виктор Владимирович, предприниматель:

- Отмечать будем по-семейному, как и все праздники. В живых из воевавших у нас уже никого не осталось. Что касается патриотизма, я считаю, что лучшим примером для молодежи, особенно для юношей, послужит жизненный путь деда и отца. Не надо делать проблемы из якобы отсутствия идеалов для подражания. Да, есть и фильмы, и книги, и документальная хроника. Но живой пример куда ценнее.