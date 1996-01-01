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Динозавры жили и на территории Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Окаменелые останки динозавров есть и в Приморье! Отдыхающие нашли огромный позвонок динозавра на морском побережье на мысу, среди скал, сравнительно недалеко от города Большой Камень, что на юге края.

Данный позвонок автор отвез в Благовещенск, в Институт геологии и природопользования ДВО РАН и отдал на хранение Юрию БОЛОТСКОМУ, он подтвердил, что этот позвонок принадлежал динозавру.

Возраст находки неизвестен, хотя не меньше 65 млн лет, именно тогда вымерли последние динозавры. Окаменелый позвонок, возможно, принадлежал очень крупному динозавру.

Похожие по размерам и внешнему виду позвонки я видел у утконосых динозавров (гадрозавров).

Это были растительноядные динозавры, весьма многочисленные и разнообразные в конце мезозойской эры. Гадрозавры не самые большие из динозавров.

Даже самые крупные из семейства гадрозавров, например, американский ламбеозавр, достигали длины лишь 15 метров. Несмотря на свою большую длину, при жизни утконосые ящеры весили, вероятно, не больше слона - в пределах 5 тонн.

Их тело было "прогонистое", сжатое с боков, с длинным плоским хвостом, который служил противовесом при беге и, возможно, плавником при плавании.

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