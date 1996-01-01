Доисторический Ваня и другие

Если вам случится путешествовать на автомашине из Читы в Хабаровск, то на границе Амурской и Еврейской автономной областей, неподалеку от поселка Кундур, бросится в глаза место, которое местные жители называют "раскоп".

Археологичечский магнит

Оно пустует большую часть года, но летом преображается: становится многолюдным и шумным настолько, что проезжающие мимо путешественники бывает путают это место с кемпингом, расположенным в шести километрах далее по дороге. Сюда на раскоп вот уже несколько лет подряд съезжаются ученые со всех концов России, а также из других стран.

Помимо русской звучит иноземная речь. Здесь общаются солидные ученые и совсем молодые, вчерашние студенты - как россияне, так и иностранцы. Плечом к плечу, в тесноте, но не в обиде, сидели постоянные участники раскопок - ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Брюсселя. На кундурском раскопе побывали ученые из Китая, Японии, Таиланда, Южной Кореи и других стран.

Что притягивает разных по возрасту, образованию и интересам людей на кундурский раскоп? Всех привлекают динозавры. Они как магнит!

Ученые со всех уголков земного шара стремятся попасть в Амурскую область, чтобы ознакомиться с памятником природы - местонахождением ископаемых ящеров.

Откуда взялись динозавры-дальневосточники

В поселке Кундур среди местных жителей ходят упорные слухи о том, что на месте раскопок находится кладбище динозавров, куда они приходили и тонули в глине (топились в "болоте"), самоубийством заканчивая свою слишком долгую и скучную жизнь. Ученые другого мнения. Они доказывают, что 67 млн лет назад грязевой поток сошел с гор Хингана и, сметая все живое на своем пути, пронесся с огромной скоростью в долину. В него попадали динозавры, черепахи, крокодилы, млекопитающиеся и растения. Все они были захоронены селем на дне озера и укрыты многометровым слоем грязи. Там, надежно спрятанные от падальщиков, их остатки сохранились и со временем окаменели. Сегодня, вскрывая пласты зеленой глины, ученые извлекают эти сохранившиеся свидетельства о жизни, которая когда-то бурлила в предгорьях Хингана.

Первая реакция непосвященного человека, когда он берет в руки то, что прежде было динозавром, выражается фразой: "Этого не может быть!". Иногда недоверчивые нюхают окаменелости, не пахнет ли, извините, тухлятиной. Но у большинства любопытных внешний вид костей чудовищ и их почтительный возраст вызывает удивление. Что значит 67 лет человеческой жизни по сравнению с 67 млн лет? Разница в миллион раз даже у специалистов с трудом укладывается в голове.

Местонахождения динозавров во всем мире редки. На сегодняшний день в Амурской области открыты два самых крупных в России, стоящие в одном ряду с лучшими зарубежными. Это Благовещенское, расположенное на окраине города, которое имеет статус государственного памятника федерального значения, и Кундурское, превзошедшее первое по богатству и уникальности материала.

Ваня - итс фантастик!

Из Кундурского местонахождения впервые в России добыт сочлененный почти целый скелет динозавра, прозванного Ваней. Его назвали по имени первооткрывателя, сына ученого Ю. Л. БОЛОТСКОГО. Это огромный (его длина более 12 метров) утконосый растительноядный ящер, украшенный невиданным гребнем. Гребень внутри полый, создан из тонких костей (около миллиметра толщиной), видимо, он выполнял функцию своеобразных труб, с помощью которых животное могло издавать громкие звуки.

Несмотря на свою большую длину, Ваня при жизни весил не больше слона -около 5 тонн. Ваня назван Олоротитаном за длинную, под стать настоящему лебедю, шею (от лат. oloros - лебедь) и за чудовищные размеры (от лат. titanum - великан). Обычно у утконосых динозавров 12 шейных позвонков и не более 15 даже у наиболее продвинутых, но у Вани их целых 18! Шея действительно как у лебедя.

Скелет Вани "копали" в течение трех лет. С 1999 года была извлечена задняя часть скелета: от хвоста до груди. За лето 2001 года удалось извлечь оставшуюся переднюю часть скелета олоротитана: грудь, шею и голову...

Вот уже много лет продолжается плодотворное сотрудничество российских и бельгийских палеонтологов. Доктор Паскаль ГО де ФРАУ не только участвует летом в раскопках, но и часто приезжает в Благовещенск в холодное время года для работы с костями динозавров. В ноябре 2001 года Го де Фруа поспешил вернуться в Благовещенск, как только узнал, что находка обработана.

Все сотрудники собрались в лаборатории. Царило праздничное настроение. Юрий Леонидович торжественно содрал кусок ткани, скрывавший голову и шею Ванюши. И бельгийский ученый остолбенел. Го-де-Фруа увидел итог работ: огромную голову и шею совершенно нового для науки динозавра. Размер головы впечатлял - 110 сантиметров от морды до кончика шипа. Первая реакция Паскаля была обычной для много видевшего профессионального палеонтолога. Он не мог вымолвить ни слова и только произносил: "Уф, уф...". Наконец, спустя несколько минут, внимательно осмотрев находку, громко воскликнул: "Итс фантастик!". Позднее он осмотрел уже обработанные другие части скелета Вани, извлеченные в 2001 году.

Динозавров поддержит "Динозавр"

Для поддержки научных исследований, проводимых палеонтологической лабораторией Институт геологии природопользования в марте 2000 года решением собрания ассоциации дальневосточных ученых был создан Амурский областной общественный фонд содействия изучению и сохранению мезозойских динозавров Приамурья "Динозавр". Это состоялось благодаря заинтересованности бывшего тогда председателем Амурского научного центра, академика Валентина МОИСЕЕНКО. Возглавляет сегодня фонд "Динозавр" доктор биологических наук, профессор, директор ботанического сада Александр КРЫЛОВ.