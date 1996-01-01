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Инновациям ДВГУ и Земли мало
Удивительно, но за относительно небольшой исторический срок существования нового российского государства успела сформироваться довольно перспективная стратегия национального развития нашей страны. На первый план вышел вопрос поддержки качественного и конкурентоспособного образования.
Около года назад в результате национального конкурса, в котором участвовали лучшие вузы России, Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) вошел в число семнадцати победителей, получивших статус инновационных в рамках национального проекта "Образование". В связи с этим Открытый университет ДВГУ стал именно той структурой, которая должна обеспечить своевременное и полноценное введение технических новинок, благодаря которым образование на Дальнем Востоке перейдет на качественно новую ступень своего развития.
Среди подобных технологий в том числе и запуск системы, которая обеспечит ДВГУ единой спутниковой связью с филиалами и представительствами в Приморском крае и других регионах России.
По словам первого заместителя ректора Открытого университета ДВГУ, профессора Виталия ВОВНЫ, на реализацию стартового этапа проекта - установку спутниковых приемо-передающих антенн во Владивостоке, филиалах и представительствах в Приморском крае - выделено более 12 млн руб. На втором и третьем этапах в спутниковую систему связи ДВГУ будут включены школы образовательного округа и новые представительства в других городах Дальнего Востока.
По мнению специалистов, наиболее эффективной технологией дистанционного обучения по праву считаются видеоконференции. Система спутниковой связи способна обеспечить студентов, получающих высшее образование по интернет-технологии, качественной связью в режиме "он-лайн" даже с преподавателями иностранных вузов (например, Мэрилендского университета США или университета Васэда в Японии). Виталий Вовна также заметил, что со временем дистанционное образование способно вытеснить заочную форму обучения в том виде, в котором она существует сегодня.
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