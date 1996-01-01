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Северяне потеряют льготы?
Председатель координационного совета ассоциации "Северное приморье" Виктор КОСЕНКО по поручению губернатора принял участие в состоявшихся в Москве парламентских слушаниях на тему: "Районирование Севера России". В обсуждении доклада приняли участие представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, делегаты от регионов, разработчики проекта закона о северах.
Многие приморцы обеспокоены слухами о намерении правительства сократить список регионов, жители которых имеют право на получение северных коэффициентов. Группа депутатов комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока подготовила пакет законопроектов о районировании Севера России и государственных гарантиях и компенсациях для северян. Сейчас они находятся на рассмотрении правительства. В новых законопроектах должны быть сохранены сегодняшние льготы и компенсации, а также оставлен без изменения имеющийся список районов Севера и приравненных к ним районов. В Приморье таковых пять.
Косенко выступил на слушаниях по вопросу методики районирования Севера России на примере северных районов Приморского края. Он рассказал о природно-климатических, социально-экономических, медико-биологических особенностях этих территорий. По всем показателям пять северных районов Приморья относятся к дискомфортной зоне проживания. "В кулуарах слушаний стало известно, что правительству не нравятся проекты законов, подготовленные комитетом по проблемам Севера и Дальнего Востока, и оно будет пытаться торпедировать их, - сказал ДДГ "ЗР" Косенко. - Нужно быть готовыми к отстаиванию наших интересов."
Татьяна КУРОЧКИНА.
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