Апофеоз школьной муштры

Все скажу! Вынудили. И не кто-нибудь, а родные социологи, проведя исследование и показав всему миру уровень знаний граждан нашей страны. Дескать, темные мы... Разрешите вступиться за нас, недалеких.

Итак, государственные социологи провели исследование. Респондентам задавали вопросы по, скажем так, основам мироздания. Оказалось, что треть россиян уверена, что Солнце - спутник Земли, а человек - современник динозавра (см. также стр. 46). Науке доверяет лишь каждый пятый из нас, зато в сверхъестественные силы верят почти 80% некогда самой читающей нации в мире.

И почему мы такие туп.., простите, необразованные? Социологи объясняют это общим снижением уровня знаний россиян в последние десятилетия. Ну, а как же выпускники советских школ? И здесь есть объяснение - те, кто получил образование еще в советское время, оказывается, попали под влияние... мистики и различных учений о сверхъестественном. Короче, социологи в трансе! Ученые - в шоке! Интеллектуалы - в коме! Лично я - в восторге! И вот почему.

Буду краток: давно искал столь яркое подтверждение абсолютно бездарной системы обучения, сложившейся именно в нашем образовании. Причем начиная с царя Гороха.

Как не самый плохой выпускник классической советской школы могу сказать, что, по личным наблюдениям, в жизни, так или иначе, нашло применение не более десятой доли знаний, которыми меня пичкала школа десять лет. А имеющаяся ныне в наличии эрудиция - скорее результат активного самообразования. Где-то даже и протестного. Да, да, как сейчас помню, мозг буквально восставал против школьного зубрежа, а просто неуемную жажду знаний пришлось покрывать чтением дефицитных тогда умных книжек, на которые, слава богу, родители денег не жалели.

Спрашивается, к чему весь этот зубреж, объем которого не способна переварить даже среднестатистическая голова? А что говорить о менее выдающихся индивидуумах? Я, к примеру, себя за ЭНШТЕЙНА не держу. Вот скажите, как ваш английский после многолетнего протирания штанов и юбок на уроках? А как вам в работе и в семейной жизни пригодились "интрегалы" из многолетнего курса математики? И что самое подлое - вся школьная программа буквально переполнена разными исключениями. То есть каждое правило приходится учить, как принято сейчас говорить, с "подзаконными актами".

Считаю, что если уж взялись учить человека той же астрономии -интереснейшему, между прочим, предмету, - так не заставляйте его зубрить, что там и вокруг чего крутится, а просто доходчиво и красиво (космос, как-никак!) объясните природу явления. Так ведь нет: это - учебник, это - формулы, а это - тяжелая учительская указка... Вот затурканные нейроны головного мозга и выдают информацию о Солнце, которое наворачивает круги вокруг матушки-Земли. Выходит, зря ГАЛИЛЕЙ унижался да КОПЕРНИК, и того хуже, напрасно горел на костре?! Жалко учителей, которые вынуждены играть по установленным правилам школьной муштры, часто становясь врагами своих учеников на долгие годы.

Проблема, даже не качества, а смысла школьного образования, обсуждается ровно столько, сколько это образование существует. Поэтому не буду особо размазывать по школьной парте свои обывательские размышления. Но как думающий обыватель все же замечу, что хочу, чтобы мой ребенок приносил из школы не зазубренное умение рассчитывать логарифмы или отскакивающую от зубов формулу нуклеиновой кислоты, а также "прилагающиеся" гастрит, сколиоз, близорукость и т. д. По мне, так вполне достаточно, если дети будут покидать школы прежде всего знающими нормы цивилизованного человеческого общества, свои гражданские права. Владеющие не формулами, а умением самообразовываться и учиться по своим потребностям. Понимающие суть природы вещей и явлений, а не нашпигованные мертвыми цифрами.

Давайте просто учить детей жизни! Все остальное - задача профессионального и специализированного образования. И тогда, думаю, в отчетах социологов Солнце вновь станет центром нашей звездной системы, а динозавры вымрут за миллионы лет до появления наших самых далеких предков.