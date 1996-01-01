Город убирали 40 000 добровольцев

В минувшие выходные жители Владивостока вышли на общегородской субботник. Для работающих в госучреждениях явка была строго обязательной, все прочие трудились на добровольной основе. Руководителей частных компаний также пробовали обязать прибрать территорию вокруг офисов и магазинов, но с переменным успехом. Наиболее активными в привлечении добровольческой рабочей силы стали управляющие компании и председатели ТСЖ: они обеспечивали не столько явку, сколько снабжали метлами, граблями, лопатами и т.п.

По данным управления содержания жилфонда и городских территорий администрации Владивостока, на очистку города от зимних залежей мусора вышло около 300 единиц техники. В результате вывезено свыше 5,5 тыс. кубометров различного мусора, который собран с газонов, откосов, тротуаров. В честь субботника прием мусора производился на полигоне бесплатно.

Специализированные службы занимались очисткой ливневой канализации и колодцев. Силами жильцов восстанавливали детские площадки, ремонтировали скамейки и подбеливали деревья. Краску люди покупали сами, а известью можно было воспользоваться бесплатно, ее хватило на покраску 25 тыс. стволов. Кроме того, на городские клумбы завезли 200 куб. м. земли и высадили 500 молодых деревьев и кустарников.