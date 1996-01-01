Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Арбатские войны
Собираются ли приводить в порядок пешеходную зону на улице Фокина? На днях наблюдала, как по Владивостокскому Арбату гуляли индийские моряки. Было очень стыдно...
Неплохой замысел превратить улицу Фокина в пешеходный "Арбат" воплотился в полную свою противоположность, тем самым подтвердив старое изречение: "Благими намерениями вымощена дорога в ад".
Три года назад горожане страшно возмущались тем, что на улице вырубаются тополя. Городские власти терпеливо разъясняли: деревья вредны для здоровья, потому что они аллергенны и, будучи старыми, норовят упасть на голову случайному прохожему. В результате на Фокина зимой гуляют страшные ветра, а летом негде укрыться от палящего солнца. Нынешняя городская администрация ломает голову, как взломать в некоторых местах брусчатку и посадить деревья. И какие породы деревьев приживутся в условиях города? Да еще и около моря... Да еще и около отдыхающих, которые норовят вытоптать все...
Дальше - больше. Создатели Владивостокского Арбата и в страшном сне не могли представить, что улицу облюбуют тысячные толпы плохо воспитанной молодежи. Клумбы, где растут редкой красоты цветы и кустарники, завалены окурками и бутылками из-под алкоголя. В воде фонтанов с цветной подсветкой тоже плавает тошнотворный мусор. Судя по запаху, фонтаны используют и в качестве туалетов...
- Три года длится война, - прокомментировал ситуацию Вадим ГЛАЗУНОВ, директор НП "Эгершельд". - У нас работают несколько дворников, которых пьяная молодежь бьет бутылками по голове. Причем на глазах у милиции. Помимо денег, которые тратит на уборку город, каждая фирма, чьи магазины и кафе работают на Фокина, тоже оплачивает уборку. То есть все наши резервы задействованы в полном объеме. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Есть примеры близкой к нам Японии и далекой Белоруссии, где в городах стоят урны для трех видов мусора и народ активно ими пользуется. Более того, во всем мире переработка мусора - прибыльное дело. Владивостоку давно нужен нормальный мусоросжигательный завод.
В праздничные дни Набережную и Арбат посещают до 100 тысяч человек в день. По словам Анатолия СЛАУТЕНКО, директора дорожно-эксплуатационного предприятия Фрунзенского района, в такие дни отсюда вывозят мусор "КамАЗами".
Как выяснилось, при КОПЫЛОВЕ были поданы документы, чтобы участок улицы Фокина объявить пешеходным. Но ни милиция, ни городская администрация официально такого решения не приняли. Одно время здесь даже был установлен шлагбаум. Но его убрали, и крутые джипы облюбовали это место в центре города как бесплатную стоянку.
Что касается фонтанов, то официально они не существуют. То есть они не приняты на баланс городского хозяйства, на их содержание и ремонт не выделяются деньги. Де-юре их нет в природе. В результате они стали головной болью для управляющей компании Фрунзенского района НК "Эгершельд".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела