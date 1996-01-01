Арбатские войны

Собираются ли приводить в порядок пешеходную зону на улице Фокина? На днях наблюдала, как по Владивостокскому Арбату гуляли индийские моряки. Было очень стыдно...

Неплохой замысел превратить улицу Фокина в пешеходный "Арбат" воплотился в полную свою противоположность, тем самым подтвердив старое изречение: "Благими намерениями вымощена дорога в ад".

Три года назад горожане страшно возмущались тем, что на улице вырубаются тополя. Городские власти терпеливо разъясняли: деревья вредны для здоровья, потому что они аллергенны и, будучи старыми, норовят упасть на голову случайному прохожему. В результате на Фокина зимой гуляют страшные ветра, а летом негде укрыться от палящего солнца. Нынешняя городская администрация ломает голову, как взломать в некоторых местах брусчатку и посадить деревья. И какие породы деревьев приживутся в условиях города? Да еще и около моря... Да еще и около отдыхающих, которые норовят вытоптать все...

Дальше - больше. Создатели Владивостокского Арбата и в страшном сне не могли представить, что улицу облюбуют тысячные толпы плохо воспитанной молодежи. Клумбы, где растут редкой красоты цветы и кустарники, завалены окурками и бутылками из-под алкоголя. В воде фонтанов с цветной подсветкой тоже плавает тошнотворный мусор. Судя по запаху, фонтаны используют и в качестве туалетов...

- Три года длится война, - прокомментировал ситуацию Вадим ГЛАЗУНОВ, директор НП "Эгершельд". - У нас работают несколько дворников, которых пьяная молодежь бьет бутылками по голове. Причем на глазах у милиции. Помимо денег, которые тратит на уборку город, каждая фирма, чьи магазины и кафе работают на Фокина, тоже оплачивает уборку. То есть все наши резервы задействованы в полном объеме. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Есть примеры близкой к нам Японии и далекой Белоруссии, где в городах стоят урны для трех видов мусора и народ активно ими пользуется. Более того, во всем мире переработка мусора - прибыльное дело. Владивостоку давно нужен нормальный мусоросжигательный завод.

В праздничные дни Набережную и Арбат посещают до 100 тысяч человек в день. По словам Анатолия СЛАУТЕНКО, директора дорожно-эксплуатационного предприятия Фрунзенского района, в такие дни отсюда вывозят мусор "КамАЗами".

Как выяснилось, при КОПЫЛОВЕ были поданы документы, чтобы участок улицы Фокина объявить пешеходным. Но ни милиция, ни городская администрация официально такого решения не приняли. Одно время здесь даже был установлен шлагбаум. Но его убрали, и крутые джипы облюбовали это место в центре города как бесплатную стоянку.

Что касается фонтанов, то официально они не существуют. То есть они не приняты на баланс городского хозяйства, на их содержание и ремонт не выделяются деньги. Де-юре их нет в природе. В результате они стали головной болью для управляющей компании Фрунзенского района НК "Эгершельд".