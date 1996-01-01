Куда пожаловаться на отца-садиста

Почему законы, предусматривающие наказание за жестокое обращение с животными, есть, а вот с детьми - нет?

Наручники для... сына

...За малейшую провинность житель Приморского края жестоко наказывал своего 11 -летнего сына. Отец четверых детей особо следил за воспитанием старшего сына. За любой проступок мальчика не пускали гулять всю зиму или закрывали на долгое время в сарае. Но это не самое страшное.

Однажды ребенок "сумел" так вывести своего родителя, что тот на две недели приковал его наручниками к батарее. Вызволить его из оков удалось благодаря классному руководителю. Он пришел узнать, почему мальчик не ходит в школу и, собственно, получил на него ответ.

Уже позже в милиции отец Димы рассказал, что вытворял все это с сыном в целях воспитания. Кстати, в содеянном мужчина ни капли не раскаивается. При осмотре дома сотрудники правоохранительных органов нашли цепь с хомутом, который был "заботливо" обшит тканью для того, чтобы мальчик не натер ногу. Диму из семьи забрали. Сейчас прокуратура решает, как наказать жестокого "воспитателя".

Подобные истории уже давно не редкость. В каждом регионе страны есть свой страшный рассказ о жизни детей в семье. Так, в Амурской области отец, который в одиночку воспитывал двоих ребятишек, чуть было не довел их до смерти. На попечении папы мальчики остались после того, как их мать уехала на заработки в Турцию. Однако отцу до детей также не было дела. Шестимесячный Денис постоянно лежал в грязной кроватке в мокрых пеленках. Обессиленный от голода ребенок не мог переворачиваться. Он весил около четырех килограммов - это в два раза меньше, чем положено в этом возрасте. Старший брат младенца Владислав заболел чесоткой. У него развились гастрит и дерматит.

Где искать защиту?

Куда идти детям, спасаясь от своих же мам и пап, рассказала начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по правам ребенка в Москве Наталья ВОЛКОВА.

"Прежде всего, надо обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, прокуратуру. Там проведут проверку и решат, какие меры принять в отношении родителей", - пояснила она.

Кстати, сама Наталья Волкова не помнит, чтобы к ним обращался кто-то из детей с жалобой на жестокое обращение в семье. Зато точно знает, что сейчас защитить права ребенка очень тяжело.

"Самое серьезное, что может грозить родителям - это разлучение с детьми или штраф. Не очень действенная мера. Как ни печальное, в нашей стране есть законы, которые предусматривают наказание за жестокое обращение с животными, а вот с детьми - нет, - говорит Волкова. - Данную несправедливость в ближайшем будущем должна исправить Госдума. По крайней мере, аппарат уполномоченного по правам ребенка вынес на рассмотрение депутатов специальный раздел, который предусматривает жесткие меры за жестокое обращение с собственным чадом".