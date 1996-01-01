Как защитить ребенка от маньяка?

- Убийство Полины МАЛЬКОВОЙ из Красноярска вызвало небывалый общественный резонанс. Пятилетняя девочка вышла погулять во двор, а через полторы недели ее нашли мертвой. Я сама - мама двоих маленьких детей. Страх, что на месте Полины может оказаться и твой ребенок, проник почти в каждого родителя. В каком возрасте можно отпускать ребенка одного на улицу и как защитить от маньяка?

На вопросы отвечает детский психолог Ирина НАГОРНЕВА.

- Я противница того, чтобы ребенок в пятилетнем возрасте гулял самостоятельно. Трудно сказать, во сколько лет его лучше отпускать одного на улицу, это все достаточно индивидуальные вещи. Бывают очень тревожные дети, у которых есть какие-то страхи. Таких чад лучше как можно дольше адаптировать к социуму. Ребенок должен быть полностью готов к тому миру, в который он выходит. Базовая уверенность детей формируется в семье: развивается чувство ответственности, уверенности в себе, любви, ласки и свободы. От этого зависит, насколько уверенно по отношению к социуму ребенок будет себя чувствовать. К сожалению, состоятельные родители все чаще отдают своих детей в руки нянь и гувернанток, таким образом, снижая свою ответственность за детей. Но нельзя забывать, что мама и папа, прежде всего, отвечают за ребенка и его безопасность.

- Но все же с какого возраста можно отпускать ребенка одного на улицу?

- Уровень четкого самоконтроля теоретически формируется к 14 годам. Сейчас это происходит раньше, примерно в 11-12 лет. В этом возрасте у детей еще идет половое созревание, появляется интерес к противоположному полу, что тоже влияет на восприятие окружающего мира. А вот уже в 13-14 лет ребенок более адекватен и понимает, что происходит в социуме.

- Часто бывает, что у родителей нет выбора и ребенку приходится самостоятельно перемещаться по городу. Как тогда они могут предостеречь его от опасности?

- В этом случае главное - не переусердствовать. Иначе вы просто запугаете ребенка, и тогда он будет всех бояться и ото всех убегать. Не надо оберегать ребенка от реальности. Стоит обращать его внимание на то, что происходит, и объяснять, как себя вести в подобной ситуации. Акценты расставляются родителем. В то же время не надо возлагать на ребенка больше ответственности, чем он может принять. Если вы видите, что он боится куда-то идти один, то не надо его заставлять. Не стоит давать ему свободу раньше, чем он будет готов.

- Есть ли какие-то способы, которые помогают внушить ребенку, что не следует разговаривать с посторонними людьми на улице?

- Универсального способа нет. Это должно быть не единичное предупреждение, а целая система. Многие родители, например, устраивают провокацию своему ребенку. Какое-то количество времени они подготавливают его к определенной ситуации, а потом проверяют, как он все усвоил. Подговаривают своих знакомых, которых ребенок не знает, чтобы они попытались "соблазнить" его. Сами же родители в это время прячутся где-то.

- А если ребенку меньше пяти лет?

- Тогда можно попробовать объяснить ему все при помощи игры. Возьмите любимые игрушки ребенка, с помощью которых можно показать, что происходит с куклой, если она куда-то уходит с незнакомым зайкой. Ребенок на себя эту трагедию не принимает, но в подсознании она остается. И если такая ситуация возникает в жизни, то он уже знает, как правильно себя повести.

- Только ли родители могут повлиять на ситуацию по обеспечению безопасности ребенка?

- В основном да. Но я считаю, что больше внимания стоит уделять этой теме, потому что у нас о ней практически забыли. Раньше в школах вели беседы о безопасности детей на улицах, сейчас этого почему-то почти нет. Думаю, что имеет смысл в детских журналах посвятить один раздел этой проблеме. Больше всего она касается детей от 5 до 11 лет. Это период очень трудный потому что идет становление ребенка как личности.