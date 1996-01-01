Дальневосточные Бермуды

Неопознанные летающие тарелки видят в разных городах и районах Приморья. Но, по мнению дальнегорского уфолога, руководителя Дальневосточного отделения международной организации "Космопоиск" Валерия ДВУЖИЛЬНОГО, в крае есть зона, где разного рода аномалии проявляются чаще всего - своего рода Бермудский треугольник.

В нее входят Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы. Именно здесь чаще всего наблюдают не только полеты НЛО, но и появление гигантских змей, невиданных животных...

К истории вопроса

Местом паломничества всех уфологов, контактеров и просто любителей непознанного Дальнегорск стал после знаменитой не то посадки, не то катастрофы НЛО в 1986 г. Именно тогда над дальнегорской сопкой "Высота-611" вечером 28 января очевидцы заметили странный шар двухметрового диаметра цвета слегка раскаленной нержавеющей стали, окруженный красноватой плазменной оболочкой. По рассказам пассажиров и других свидетелей аномалии, шар плавно снижался несколько раз и то ли сел, то ли потерпел катастрофу как раз на этой сопке. Слышали звук глухого удара, потом что-то долго горело: наблюдатели говорили об интенсивном то угасающем, то нарастающем голубоватом свечении в течение получаса. На месте "посадки" объекта обнаружили около 300 г. металла - свинцовые и "железные" шарики и сеточку - образование, содержащее большое количество углерода и металлов и возникшее, по мнению дальнегорского уфолога Двужильного, под воздействием каких-то электромагнитных вихрей и высоких температур.

В свое время Двужильный много занимался исследованием найденных на дальнегорской сопке "Высота-611" образцов, оставшихся после посадки НЛО. За последние годы он подверг эти образцы новым анализам. По данным киевского института сварки, напряжение энергетической установки НЛО, воздействовавшей на кремнистые сланцы при падении объекта, составляло от 10 до 100 млн вольт и ток - до 100 тыс. ампер. А мощность самого объекта, составлявшего в диаметре всего 1,5 м, равнялась, по подсчетам разных специалистов, 10 тыс. мегаватт. Для сравнения: 15 мегаватт имеет ракетоноситель "Восток". А 10 тыс. мегаватт - это совокупная энергетическая мощность двух красноярских ГЭС. Вот это "шарик"!

Камчатские ученые, исследовавшие образцы найденных Двужильным железных шариков с места событий обнаружили в их составе, кроме железа, магния, редкоземельных элементов, прометей - элемент, получаемый искусственным путем, не встречающийся в естественном виде в земной коре и на других планетах. Как заявили томские, камчатские и московские ученые из разных институтов, в земных технологиях подобные сплавы не применялись.

Пришельцы атакуют

НЛО разной формы видят над Дальнегорском и на приморских северах с завидной регулярностью. В 1987 г.над штабом морской бригады в Тимофеевке Ольгинского района прошел НЛО, по размерам сравнимый с самолетом Ту-154. Причем на высоте 150 м - наглость неслыханная! Была объявлена боевая тревога, но радары ничего не обнаружили. Пик появления тарелок в приморских Бермудах пришелся на конец 80-х начало 90-х: это был настоящий "тарелочный" ренессанс. 28 ноября 1987 г. Дальнегорск атаковали сразу несколько НЛО - цилиндры, шары, сигары...

Издавна наблюдали НЛО и тернейцы. В 1957 г., как рассказывала бывшая жительница рыбацкого поселка, находившегося на берегу озера Благодатное в Тернейском районе (это окрестности п. Терней), местные жители наблюдали огромный НЛО в виде металлической шляпы с иллюминаторами. Он шел с юга, пролетел сначала над озером Хунтами, потом перевалил за сопочку и пролетел над озером. С объекта сыпались искры. По размерам он был огромен - величиной с озеро Благодатное, а его диаметр составлял 1,5 км. Отец очевидицы - тогда еще подростка - как раз охотился в районе озера Хунтами и нашел там целую "дорогу", усыпанную перекаленной проволокой, напоминающей конский волос. Жменю этой проволоки он принес домой, показал домочадцам...

С конца 1997 г. и по сей день - очередной подъем тарелочной активности. Недавно Двужильный сам наблюдал крупный шар размером с футбольный мяч, медленно плывший над городом. Вышел он из распадка над рудником Верхним, сделал плавный поворот и направился в сторону микрорайона Горбуша. В начале июля 2004 г. 4 шарообразных объекта пролетали над Дальнегорском. В 2005 г. пик появления НЛО был в январе-феврале и в мае, когда Валерий Двужильный со своим помощником, студентом Димой БОРОДИНЫМ и школьниками сняли на видеокамеру более 10 объектов с разных точек. "Считать их "обломками" ракетно-технической техники крайне беспочвенно, - рассуждает Двужильный. - Так, мы снимали объект, который за 6 минут пролетел 7 км: какие это "обломки" могут преодолевать 7 км за 6 минут? Удалось вычислить и высоту полета НЛО, летевшего ниже кучи дождевых облаков - около 1000 м. Понятно, почему НЛО "не видят" радары: во-первых, объекты нередко летят на низкой высоте. Во-вторых, окружающее их плазменное облако не пропускает радиосигналы..."

Контакт? Есть контакт!

Чем так притягивает НЛО столица приморского севера - Дальнегорск? Интерес братьев по разуму Двужильный объясняет обилием полиметаллических месторождений в районе (может, пришельцев наши металлы интересуют?), наличием крупного разлома земной коры, рассекающего Дальнегорск надвое: начинается он в Японском море и заканчивается почти в середине Сихотэ-Алинского хребта. А все разломы имеют аномальную геофизическую характеристику, создают поля, которые можно улавливать с помощью спецаппаратуры. Могут они порождать и необычные атмосферные явления - вызывать свечение, появление плазмоидов - плазменных образований. Но никак не материальные объекты в форме шаров, пирамид, дисков или сигар. Гипотеза Двужильного: интерес НЛО к Дальнегорску может быть вызван именно разломами земной коры: пришельцы используют их как своеобразную сетку координат, как карту для передвижения над планетой, подобно тому, как человек использует параллели и меридианы.