Приморью гарантирован минимальный рост тарифов на коммунальные услуги

Правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ на заседании на прошлой неделе утвердило тарифы ЖКХ по регионам России на 2008 г.

Как следует из приказа ФСТ, опубликованного на сайте службы, в ДВФО плата граждан за коммунальные услуги в 2008 г. больше всего - на 25% - вырастет в Магаданской области и на Чукотке, меньше всего - на 13% - в Приморье (наряду с Новосибирской областью это самый низкий показатель по России. - Прим. авт.). Отметим, что ФСТ устанавливает максимальные уровни роста тарифов за коммунальные услуги, за жилое помещение (эти показатели относятся к каждому гражданину), а также за услуги по водоснабжению и утилизации мусора (в среднем по субъекту РФ). Также в среднем по субъекту РФ устанавливается максимальный рост тарифа на тепловую энергию для населения.