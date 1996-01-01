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Пенсионная невесомость

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Изюминкой хабаровской акции стали особые требования по повышению пенсии, вызванные "региональными особенностями жизни дальневосточников", а также активное участие различных партий.

"Пенсионная реформа: 5 лет обмана!", "Долой зурабовщину!", "Пенсии - на страховую основу!", "Путин четко блюдет интересы олигархов", "Нищенская жизнь - расплата за молчание" - с этими и другими протестными лозунгами на Комсомольскую площадь в Хабаровске вышли, по оценке организаторов митинга, свыше тысячи человек (а по краю - около 5 тыс.). Поэтических откликов на злобу дня было маловато: "Довольно спать! Отнимут и кровать" да "Вся жизнь - в труде, пенсия - в нищете!"

Зато отличились сами организаторы митинга из Хабаровского крайпрофобъединения. На этот раз ХКООП не только поддержал всероссийскую акцию, но и выдвинул свои требования, вызванные, как пояснил на митинге профактивист Александр ЛЫМАРЬ, "региональными особенностями жизни дальневосточников". Так, по оценке большинства выступающих, размер средней пенсии в регионе должен сейчас составлять от 10 до 15 тыс. руб.

В итоговой резолюции митинга ХКООП потребовал от правительства увеличить минимальный размер трудовой пенсии до прожиточного минимума уже с 1 января 2008 года (на 11 месяцев раньше, чем старшие товарищи из Москвы). Также хабаровчане потребовали обеспечить замещение трудовыми пенсиями не менее 75% утраченного заработка (в Москве требуют хотя бы 40%). Кроме того, поскольку, по мнению профактивистов, "пенсионная правительственная реформа провалена", следует вернуться к страховым принципам пенсионного обеспечения. Все эти требования митингующие предложили официально поддержать депутатам краевой думы - в виде соответствующих поправок к федеральным законам.

Во Владивостоке акция протеста, проведенная по инициативе Федерации профсоюзов Приморского края, собрала порядка 2 тыс. человек. А всего по Приморью на площади вышло порядка 20 тыс. человек.

Так, в городе Арсеньеве многолюдный митинг прошел под лозунгом "За достойную пенсию!" В нем приняли участие пенсионеры, деятели местных профсоюзов, партий, общественных организаций. Черные шары символизировали пенсионное будущее любого жителя России.

Арсеньевцы были, правда, поскромнее хабаровчан в своих запросах - они потребовали от правительства обеспечить замещение пенсиями не менее 40% от утраченного заработка, установить минимальный размер пенсии на уровне прожиточного минимума, установить для пенсионеров-дальневосточников оплату пенсий с учетом районных коэффициентов и один раз в два года предоставлять им бесплатный проезд по стране.

Следующий этап акции протеста намечен на 1 мая.

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