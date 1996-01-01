Будете у нас на Колыме?..

Вот, нам торжественно объявили: дескать, повернулась-таки федеральная власть к Дальнему Востоку. Это мы и без высоколобых наблюдателей заметили. Вопрос только в том, какой частью своего властного тела она к нам повернулась. Лично у меня порой на этот счет складываются самые нехорошие предчувствия.

Читаю на днях одну очень официальную газету. Странное дело: на одной полосе рассказывается о первых успехах в реализации нацпроекта по переселению соотечественников в места весьма отдаленные, то есть к нам с вами - на Дальний Восток. На другой же вижу сводную таблицу об уровне безработицы в разных российских регионах. И что вы думаете?! В первой десятке - наши с вами родные дальневосточные пенаты вперемежку с кавказскими республиками.

Ну кавказцев-то понять можно - они проблемой депопуляции сегодня особо не озабочены. Но Дальний Восток?.. Простите, не мы ли с вами бежим отсюда ошалевшими табунами, не мы ли ни в какую не хотим плодиться и мрём от выпитой "на брудершафт" жидкости для чистки унитазов? Ан нет! Великое опустошение у нас идет в ногу с... ростом безработицы. Почему же так происходит? Вот вам парочка примеров.

ДДГ "ЗР" уже писала о том, как приморское предприятие ОАО "Бор", что в г. Дальнегорске, подало заявку, согласно которой оно нуждается в кадрах и соответственно готово принять аж 800 переселенцев. И это при том, что в ОАО в последнее время ситуация на грани бунта: недавно здесь было проведено масштабное сокращение (?!) кадров, а зарплата при такой работе и таких условиях жизни в среднем едва дотягивает до 6,7 тыс. руб. Скажите, много ли желающих барахтаться за 200 "баксов" в месяц в цехах с соляной кислотой, пары которой здесь растворяют даже стекла на окнах? Вот, молодежь дальнегорская либо бьет баклуши, "портя" криминальную статистику, либо уезжает куда глаза глядят. Ну и кто приедет сюда работать, если приедет вообще?! И не окажутся ли приехавшие в роли невольных штрейкбрехеров?

Или вот, Комсомольск-на-Амуре объявил о приглашении на работу нескольких десятков врачей - от педиатров до проктологов. Возникает вопрос: а куда делись комсомольские проктологи? А на пенсию вышли, либо уехали, послав родной город в хорошо известное им место! А как же медвузы и всякие разные медколледжи, исправно штампующие молодых эскулапов? По некоторым данным, до 85% наших выпускников-медиков так и не приступают к работе по специальности. Основная причина все та же -катастрофически низкая оплата труда. Особенно у молодежи.

Здесь можно валить всё на прижимистых бизнесменов да вороватых чиновников. Бизнес, конечно, не без греха, особенно некоторые его представители, которые в родной стране ведут себя сродни английским колонизаторам. Но, если быть откровенным, компании дальневосточные в такой ситуации не всегда виноваты. Просто экономия на зарплате - часто ЕДИНСТВЕННАЯ возможность хотя бы сохранить производство. На бешеных энерготарифах же не сэкономишь! Или на гигантских транспортных издержках. Ведь сколько говорится о госдотациях, но... Да и чиновники местные, какие бы вороватые они ни были (это другая тема), вряд ли наполнят обглоданные региональные бюджеты необходимым количеством рублей...

Это я к тому, что если бы федеральная власть реально повернулась к региону лицом, а не рабочим местом комсомольских проктологов, то понятно, что Дальний Восток - очень дорогая и более сложная игрушка, чем кому-то ТАМ представляется. И слишком многое здесь не укладывается в логичные рамки.

Даже официальная статистика, если ее правильно читать, просто вопит: задача номер один в регионе - сделать приемлемыми условия существования живущих ЗДЕСЬ людей, готовых ЗДЕСЬ же достойно трудиться и с гордостью обозначать своим присутствием российскую принадлежность этой земли.

И еще, заманивая к нам обездоленных (а каких же еще?!) соотечественников из-за рубежа, возможно, и большими по таджикским, к примеру, меркам зарплатами, кто-нибудь рассказал им, какую квартплату выкатят в том же Дальнегорске или Комсомольске? Или о ценах наших, которые сожрут не глядя любые подъемные? А о пенсиях позорных?.. Просто жалко заведомо обманываемых людей, которые поведутся на лозунги пока ни чем не подкрепленной кампанейщины под громким названием "переселение соотечественников".