Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Психоз по-американски
Самыми впечатлительными по части суеверий оказались американцы. Трудно представить, но 80% многоэтажных домов в США не имеют 13-го этажа. После 12-го сразу идет 14-й. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. Некоторые авиакомпании вычеркивают этот день из графиков полетов. В больницах и гостиницах отсутствуют 13-я палата и 13-й номер.
А не так давно в американском обществе даже появилось мнение, что над страной тяготеет проклятье. Кто-то особенно любознательный присмотрелся к банкноте достоинством в один доллар. И узрел, что орел справа держит в одной лапе пучок из 13 стрел, а в другой лавровую ветвь с 13 листочками. Над головой орла видны опять же 13 звезд. Правда, всему этому есть простое объяснение: 13 звезд олицетворяют 13 бывших британских колоний, которые, объединившись, положили начало современным Соединенным Штатам. Но там, где начинается мистика, здравый смысл отступает. Ведь даже ВМС США в этот день воздерживаются от спуска новых кораблей на воду.
В результате каждый раз в пятницу, 13-го экономика США несет убытки на общую сумму 800 млн долларов. Ведь совершать покупки в этот день считается плохим знаком. А в лексиконе американских психиатров и психотерапевтов появилось новое слово "трискаидекафобия". А боязнь пятницы вкупе с тринадцатым числом называется еще эффектнее - "параскевидекатриафобия". Симптомы новых фобий наблюдаются у тех, у кого страх перед "черной пятницей" переходит все мыслимые границы и сердце екает при звуке выключившегося электрочайника. По статистике, этой болезнью в той или иной мере страдают 21 млн американцев. Симптомы могут варьироваться от смутного беспокойства до настоящей паники, которая заставляет людей полностью менять свое расписание или вообще не ходить на работу 13-го числа, а в пятницу 13-го - тем более.
Американцев, конечно, не переплюнуть никому. Но и в других странах число 13 предпочитают не использовать в повседневной жизни. Во многих отелях многих городов мира вы не найдете 13-го номера. А в знаменитом чертовом колесе в венском парке "Пратер" нет 13-й кабины. В Англии в кинотеатрах нет кресла под номером 13. Во Франции есть традиция: если на обед собираются 13 человек, ставят 14-е кресло и сажают манекен, который обслуживают, как и остальных. В самолетах авиакомпаний Германии, Австрии и Скандинавских стран нет ни ряда, ни кресла с номером 13.
Однако не везде число 13 имеет столь дурную славу. У евреев, например, это вполне уважаемое число. Когда-то Израиль был разделен на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости, 13 потоков бальзама, которые ожидают набожных людей в раю.
В Древнем Египте и у индейцев майя число 13 вообще символизировало благосклонность богов. Есть люди, которые считают: число 13 приносит удачу. Например, первый пилот, пересекший Атлантику, Чарльз ЛИНДБЕРГ, на самом деле был не первым, а тринадцатым, кому это удалось. Двенадцать попыток до него закончились неудачей.
Новости тематики
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
Новости раздела
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Деревья во Владивостоке уничтожают сотнями
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей