Психоз по-американски

Самыми впечатлительными по части суеверий оказались американцы. Трудно представить, но 80% многоэтажных домов в США не имеют 13-го этажа. После 12-го сразу идет 14-й. Во многих аэропортах нет 13-го выхода на посадку. Некоторые авиакомпании вычеркивают этот день из графиков полетов. В больницах и гостиницах отсутствуют 13-я палата и 13-й номер.

А не так давно в американском обществе даже появилось мнение, что над страной тяготеет проклятье. Кто-то особенно любознательный присмотрелся к банкноте достоинством в один доллар. И узрел, что орел справа держит в одной лапе пучок из 13 стрел, а в другой лавровую ветвь с 13 листочками. Над головой орла видны опять же 13 звезд. Правда, всему этому есть простое объяснение: 13 звезд олицетворяют 13 бывших британских колоний, которые, объединившись, положили начало современным Соединенным Штатам. Но там, где начинается мистика, здравый смысл отступает. Ведь даже ВМС США в этот день воздерживаются от спуска новых кораблей на воду.

В результате каждый раз в пятницу, 13-го экономика США несет убытки на общую сумму 800 млн долларов. Ведь совершать покупки в этот день считается плохим знаком. А в лексиконе американских психиатров и психотерапевтов появилось новое слово "трискаидекафобия". А боязнь пятницы вкупе с тринадцатым числом называется еще эффектнее - "параскевидекатриафобия". Симптомы новых фобий наблюдаются у тех, у кого страх перед "черной пятницей" переходит все мыслимые границы и сердце екает при звуке выключившегося электрочайника. По статистике, этой болезнью в той или иной мере страдают 21 млн американцев. Симптомы могут варьироваться от смутного беспокойства до настоящей паники, которая заставляет людей полностью менять свое расписание или вообще не ходить на работу 13-го числа, а в пятницу 13-го - тем более.

Американцев, конечно, не переплюнуть никому. Но и в других странах число 13 предпочитают не использовать в повседневной жизни. Во многих отелях многих городов мира вы не найдете 13-го номера. А в знаменитом чертовом колесе в венском парке "Пратер" нет 13-й кабины. В Англии в кинотеатрах нет кресла под номером 13. Во Франции есть традиция: если на обед собираются 13 человек, ставят 14-е кресло и сажают манекен, который обслуживают, как и остальных. В самолетах авиакомпаний Германии, Австрии и Скандинавских стран нет ни ряда, ни кресла с номером 13.

Однако не везде число 13 имеет столь дурную славу. У евреев, например, это вполне уважаемое число. Когда-то Израиль был разделен на 13 частей, тайное еврейское учение содержит 13 небесных источников, 13 врат милости, 13 потоков бальзама, которые ожидают набожных людей в раю.

В Древнем Египте и у индейцев майя число 13 вообще символизировало благосклонность богов. Есть люди, которые считают: число 13 приносит удачу. Например, первый пилот, пересекший Атлантику, Чарльз ЛИНДБЕРГ, на самом деле был не первым, а тринадцатым, кому это удалось. Двенадцать попыток до него закончились неудачей.