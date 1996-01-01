"Общий студенческий городок - это круто!"

Сообщение о создании во Владивостоке объединенного государственного университета живо обсуждается студентами. Ведь он объединит под одной крышей все высшие учебные заведения, создав тем самым своеобразный студенческий городок. По предварительным подсчетам, в нем будут обитать около 100 тысяч студентов. Мы отправились в вузы Владивостока чтобы узнать мнение студентов по этому поводу.

Люба, студентка ДВГУ:

- Не задумывалась над этим вопросом. Но мне кажется, что образование Тихоокеанского объединённого университета как-то сплотит студентов. Будет больше возможностей и в учебе, и абитуриентам станет гораздо проще при поступлении. Но лично для меня объединенный университет - это общение, новые знакомства, а это значит, что я - за образование такого университета.

Виктория, студентка ДВГУ:

- Пожалуй, одно лишь название Тихоокеанский объединенный университет говорит о том, что все специальности будут объединены в одном университете, что, во-первых (говоря об абитуриентах), облегчит поступление(не будет суеты с подачей документов в различные вузы), во- вторых, если будут объединены специальности, будет и объединение иностранных студентов с российскими студентами, быть может, это позволит уменьшить межнациональную дискриминацию.

Аня, студентка ДВГУ:

- С одной стороны, это хорошо, потому что образовательный процесс будет систематизирован и урегулирован. У всех будут дипломы одного формата, и в газетах, я надеюсь, не появятся больше объявления о том, что не требуются студенты ВГУЭС, с другой - не все вузы находятся на одинаковом уровне и другие будут подтягивать более слабых, а это экономически невыгодно. Могут возникнуть споры между ректорами о том, кто главнее.

Екатерина, студентка ВГУЭС:

- Думаю, что после создания объединенного университета образование в городе только улучшится, станет более качественным. С другой стороны, это большие затраты. Опять же какие-то университеты и специальности исчезнут. Надо все хорошо обдумать, и если плюсов будет больше, чем минусов, то тогда стоит этим заниматься.

Виталий, студент ВГУЭС:

- Это очень круто, потому что будет образован один студенческий городок, так лучше и удобнее. К тому же произойдет объединение одинаковых специальностей.

Георгий и Борис, студенты ВГУЭС:

- Если ВГУЭС будет туда входить, это будет отлично. Нам нравится идея, что будет объединенная система образования в нашем любимом городе.

Наталья, студентка ВГУЭС:

- Думаю, что идея неплохая. Хорошо, если занятия будут проходить в одном месте и не придется ездить из одного конца города в другой.