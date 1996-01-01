www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Общий студенческий городок - это круто!"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сообщение о создании во Владивостоке объединенного государственного университета живо обсуждается студентами. Ведь он объединит под одной крышей все высшие учебные заведения, создав тем самым своеобразный студенческий городок. По предварительным подсчетам, в нем будут обитать около 100 тысяч студентов. Мы отправились в вузы Владивостока чтобы узнать мнение студентов по этому поводу.

Люба, студентка ДВГУ:

- Не задумывалась над этим вопросом. Но мне кажется, что образование Тихоокеанского объединённого университета как-то сплотит студентов. Будет больше возможностей и в учебе, и абитуриентам станет гораздо проще при поступлении. Но лично для меня объединенный университет - это общение, новые знакомства, а это значит, что я - за образование такого университета.

Виктория, студентка ДВГУ:

- Пожалуй, одно лишь название Тихоокеанский объединенный университет говорит о том, что все специальности будут объединены в одном университете, что, во-первых (говоря об абитуриентах), облегчит поступление(не будет суеты с подачей документов в различные вузы), во- вторых, если будут объединены специальности, будет и объединение иностранных студентов с российскими студентами, быть может, это позволит уменьшить межнациональную дискриминацию.

Аня, студентка ДВГУ:

- С одной стороны, это хорошо, потому что образовательный процесс будет систематизирован и урегулирован. У всех будут дипломы одного формата, и в газетах, я надеюсь, не появятся больше объявления о том, что не требуются студенты ВГУЭС, с другой - не все вузы находятся на одинаковом уровне и другие будут подтягивать более слабых, а это экономически невыгодно. Могут возникнуть споры между ректорами о том, кто главнее.

Екатерина, студентка ВГУЭС:

- Думаю, что после создания объединенного университета образование в городе только улучшится, станет более качественным. С другой стороны, это большие затраты. Опять же какие-то университеты и специальности исчезнут. Надо все хорошо обдумать, и если плюсов будет больше, чем минусов, то тогда стоит этим заниматься.

Виталий, студент ВГУЭС:

- Это очень круто, потому что будет образован один студенческий городок, так лучше и удобнее. К тому же произойдет объединение одинаковых специальностей.

Георгий и Борис, студенты ВГУЭС:

- Если ВГУЭС будет туда входить, это будет отлично. Нам нравится идея, что будет объединенная система образования в нашем любимом городе.

Наталья, студентка ВГУЭС:

- Думаю, что идея неплохая. Хорошо, если занятия будут проходить в одном месте и не придется ездить из одного конца города в другой.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru