"Потанинские" стипендии разыграли

Во Владивостокских вузах уже в седьмой раз состоялся стипендиальный конкурс Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА. В число 67 лучших отечественных высших учебных заведений, отобранных в этом году для участия в федеральной стипендиальной программе, попали ДВГУ, ВГУЭС и ДВГТУ.

В ходе двух туров (тест на интеллект и деловая игра) в каждом учебном заведении были отобраны 20 лучших студентов, которые и стали обладателями заветных стипендий. Размер стипендий в этом году снова увеличился и достиг 2500 руб. в месяц. Как и обычно, упор делался на лидерские качества, коммуникабельность, креативность. Однако на сей раз во главу угла было поставлено прежде всего умение работать в команде - в течение игрового дня участникам приходилось постоянно переходить из команды в команду и быстро находить общий язык с новыми партнерами по игре.

В ДВГУ, который по итогам 2006 г. вошел в число 30 лучших вузов России в рейтинге вузов-участников стипендиальной программы Благотворительного фонда Владимира Потанина, стипендиальный конкурс проходил с 5 по 7 апреля. Подавляющее большинство победителей составили представители точных наук - химики, программисты, математики, тогда как основная часть гуманитариев выбыла из борьбы уже после первого тура. Впрочем, особой грусти никто из участников стипендиального конкурса не испытывал, тем более что ведущие деловой игры не раз подчеркивали: те, кому стипендия не досталась, ничем не отличаются от двадцатки "счастливчиков", просто кому-то повезло больше.

Стоит отметить, что для победителей конкурсных отборов в каждом федеральном округе традиционно проводится деловая игра с участием работодателей, так что стипендиаты имеют шанс начать успешную карьеру еще во время учебы в вузе. В нынешнем году итоговые соревнования с участием потанинских стипендиатов пройдут в Хабаровске в середине мая.