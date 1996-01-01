Взыскать алименты можно. Даже с иностранца

Моя дочь вышла замуж за иностранца. У них родился ребенок. Уже 6 лет прошло с тех пор, как они развелись. Алиментов бывший муж не платит. До этого момента нам платили пособие на ребенка. А сейчас отказали, сославшись на то, что, возможно, мы получаем алименты. Разъясните, что нам делать.

- Как нам объяснили в юридической консультации, вам необходимо добиваться оплаты алиментов. Однако решение этого вопроса далеко не простое. Вам понадобится адвокат. Следует узнать, был ли заключен договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам между Россией и тем государством, гражданином которого является бывший муж вашей дочери. Наличие этого договора позволяет исполнять решения российского суда на территории другой страны. Так что необходимо подать заявление о взыскании алиментов с отца ребенка в суд по месту жительства ребенка. Дальше необходимо получить разрешение суда того иностранного государства о принудительном исполнении российского решения.

Есть два варианта передачи ходатайства в суд другой страны. Первый вариант - ходатайство об исполнении решения подается в суд по месту вынесения решения. Этот суд пересылает ходатайство компетентному суду в другом государстве. Второй вариант - ходатайство может быть передано лично заинтересованным лицом, но при условии пребывания на территории того государства. О возможности исполнить решение суда должна ответить исполнительная система иностранного государства. В случае невозможности исполнения решения суда на ребенка будет начисляться пособие в соответствии с российским законодательством.