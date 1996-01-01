На кладбища - только пешком

Морское и Лесное кладбища Владивостока 14, 15, 16 и 17 апреля перейдут на специальный режим работы.

По словам директора МУПВ "Некрополь" Игоря БАБЫНИНА, как и в прошлом году, в течение четырех дней въезд личного автотранспорта на территорию, отведенную под места захоронения, будет закрыт. Госавтоинспекторы будут допускать лишь машины, в которых находятся инвалиды и люди, чье самостоятельное передвижение затруднено или невозможно. Остальным предприятие предоставит специальные 24-местные автобусы.

На каждом кладбище с 8 утра и до 8 вечера будет дежурить по шесть машин. На 14 километре очередь можно занимать со старого ("Центрального") входа и с нового, расположенного возле автобусной остановки. На Морском кладбище - у шлагбаума на въезде. Проезд в автотранспорте бесплатный, остановки - по требованию пассажиров.