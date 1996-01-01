В Хабаровске летом будет куда сходить...

Дефицит отхожих мест Хабаровска наконец-то решилась устранить мэрия краевого центра. За три года в городе с полумиллионным населением появится 17 стационарных туалетов, при этом чиновники рассчитывают потратить на неотложные нужды хабаровчан около 17 млн. руб.

Сегодня на улицах Хабаровска функционирует всего два подобных заведения, и оба - на красной линии. Наконец-то чиновники поняли, что двух туалетов недостаточно для статуса и нужд региональной столицы. Как рассказали ДДГ "ЗР" в пресс-службе мэрии, новые уборные появятся прежде всего в центре города: в зонах отдыха, рядом с рынками, учреждениями культуры. В других городских районах туалеты разместятся на конечных остановках транспорта.

Также власти города рассчитывают решить проблему личной гигиены за счет частных предпринимателей. Правда, временно - при летних кафе. Кстати, в этом году количество так называемых "грибков" увеличится в несколько раз.