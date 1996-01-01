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В Хабаровске летом будет куда сходить...
Дефицит отхожих мест Хабаровска наконец-то решилась устранить мэрия краевого центра. За три года в городе с полумиллионным населением появится 17 стационарных туалетов, при этом чиновники рассчитывают потратить на неотложные нужды хабаровчан около 17 млн. руб.
Сегодня на улицах Хабаровска функционирует всего два подобных заведения, и оба - на красной линии. Наконец-то чиновники поняли, что двух туалетов недостаточно для статуса и нужд региональной столицы. Как рассказали ДДГ "ЗР" в пресс-службе мэрии, новые уборные появятся прежде всего в центре города: в зонах отдыха, рядом с рынками, учреждениями культуры. В других городских районах туалеты разместятся на конечных остановках транспорта.
Также власти города рассчитывают решить проблему личной гигиены за счет частных предпринимателей. Правда, временно - при летних кафе. Кстати, в этом году количество так называемых "грибков" увеличится в несколько раз.
ДосьеСредняя стоимость установки одного биотуалета составляет около 28 тыс. руб., стоимость самых дорогих биосортиров начинается от 40 тыс. руб. Цена посещения новых туалетов пока мэрией не определена.
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