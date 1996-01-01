Календарь садовода на апрель

В это время должны быть завершены все ранние работы по уходу за растениями: снимите обвязку со штамбов деревьев и, если известь смыта, повторите побелку стволов известковым раствором, закончите обрезку, прореживание и формирование крон плодовых деревьев и удаление корневой поросли; освобождайте малину и ягодные кустарники от зимней обвязки и заканчивайте их обрезку.

Очистите стволы плодовых деревьев от старой коры, после обработки все дупла и раны продезинфицируйте раствором медного купороса (100г/10л).

Открывайте розы и другие растения, которые были укрыты на зиму. Залечите морозобойные трещины на деревьях. Для этого зачистите скребками пораженные места и замажьте их садовым варом.

Если снег растаял, начните прогревать почву. Для этого можно укрыть ее черной пленкой, тогда уже в этом месяце можно будет высевать холодостойкие культуры (морковь, горох, петрушка и т. д.).