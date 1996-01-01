www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Установи счетчик и хоть залейся

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Часто пишут о возможности установления счетчиков на горячую и холодную воду, но ведь дело это достаточно затратное. В нашей квартире прописаны и проживают 5 человек, в том числе годовалая дочка. Выиграет ли семья от того, что установит счетчики?

- Установка счетчиков на горячую и холодную воду действительно удовольствие не из дешевых. В среднем обойдется в 3300 руб. На рынке Владивостока подобные услуги предоставляют множество фирм. Но главным обстоятельством при выборе компании является наличие у нее официального разрешения от центра сертификации.

Кроме того, существуют правила по установке и врезке счетчиков в трубы. Если жилец решит самостоятельно установить счетчик, то его данные в центре сертификации учитываться не будут, а помимо всего прочего на установщика накладывают штраф.

Пенсионеры могут обратиться в управляющую компанию с просьбой установить такие счетчики бесплатно.

Что касается дальнейшей экономии, то она существенна, т.к. плата за воду зависит от количества прописанных жильцов. В итоге даже если вы будете не очень экономно расходовать холодную и горячую воду, то за месяц использованные литры будут равны нормативам на одного человека. Таким образом, вам придется платить в пять раз меньше. Из собственного опыта отметим, что горячая вода используется в два раза меньше чем холодная. А подключение бойлера в периоды отключения горячей воды или невозможности ее использовать из-за отвратительного качества никак не влияет на перерасход. Пользуясь счетчиками холодной и горячей воды, семья из 4-х человек, один из которых ребенок, добралась по своим расходам воды до нормативов, указанных в квитанциях на месяц, лишь через 8 месяцев.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru