Установи счетчик и хоть залейся

- Часто пишут о возможности установления счетчиков на горячую и холодную воду, но ведь дело это достаточно затратное. В нашей квартире прописаны и проживают 5 человек, в том числе годовалая дочка. Выиграет ли семья от того, что установит счетчики?

- Установка счетчиков на горячую и холодную воду действительно удовольствие не из дешевых. В среднем обойдется в 3300 руб. На рынке Владивостока подобные услуги предоставляют множество фирм. Но главным обстоятельством при выборе компании является наличие у нее официального разрешения от центра сертификации.

Кроме того, существуют правила по установке и врезке счетчиков в трубы. Если жилец решит самостоятельно установить счетчик, то его данные в центре сертификации учитываться не будут, а помимо всего прочего на установщика накладывают штраф.

Пенсионеры могут обратиться в управляющую компанию с просьбой установить такие счетчики бесплатно.

Что касается дальнейшей экономии, то она существенна, т.к. плата за воду зависит от количества прописанных жильцов. В итоге даже если вы будете не очень экономно расходовать холодную и горячую воду, то за месяц использованные литры будут равны нормативам на одного человека. Таким образом, вам придется платить в пять раз меньше. Из собственного опыта отметим, что горячая вода используется в два раза меньше чем холодная. А подключение бойлера в периоды отключения горячей воды или невозможности ее использовать из-за отвратительного качества никак не влияет на перерасход. Пользуясь счетчиками холодной и горячей воды, семья из 4-х человек, один из которых ребенок, добралась по своим расходам воды до нормативов, указанных в квитанциях на месяц, лишь через 8 месяцев.