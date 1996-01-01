"Хочу обрезать батареи..."

- Самая большая статья расходов - это отопление квартиры. Хочу нынешним летом в своей квартире обрезать батареи и перейти на другие источники тепла. Насколько это законно? Не будет ли потом проблем?

- Что касается автономного теплоснабжения в пределах обычной городской квартиры, то говорит о нем трудно, - пояснил Юрзин БОГДАНОВ, исполнительный директор ЗАО "Вира". - Вы отрубите свои батареи, но будете получать тепло через стенки от соседей, у которых радиаторы работают. И потому энергетики категорически не соглашаются с такими экспериментами. Во Владивостоке, по официальным данным, таких прецедентов нет, но в России скандалы уже были. Реальный способ снизить затраты на тепло - это поставить теплосчетчики.