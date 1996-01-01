Пасху отгуляем и по-светски, и по-церковному

На центральной площади Владивостока 8 апреля пройдут праздничные гулянья по случаю православной Пасхи.

Откроется действо Пасхальным песнопением в 12.30, а в час дня на главной сцене города начнется праздничная программа "Светлый праздник!"

Приветствовать собравшихся станет архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин. После поздравления владыки в небо запустят стаю голубей и воздушные шары. По традиции священнослужители будут раздавать жителям пасхальные крашеные яйца и окроплять святой водой. Продолжится праздник выступлением творческих коллективов "Звездочка", "Рябинушка", пасхальным спектаклем и выступлением чтецов. Во время народного гулянья планируется организовать выставку- продажу духовной литературы и куличей.