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10 мужских недостатков, раздражающих женщин
Болгарские ученые-психологи после длительного изучения причин распадов семей выработали для женщин, желающих иметь хорошую семью, следующие правила:
1. Не думайте, что профессия, карьера и социальный престиж заменят вам семью и детей. Как это ни трудно, но надо научиться сочетать их. И не забывать, что женщина должна уделять необходимое внимание своей внешности, одежде и всем остальным видимым и невидимым атрибутам женственности.
2. Хорошая семья не падает с неба, не достается даром, не складывается сама собой. Она, как и любое человеческое творение, требует огромных неустанных усилий, внимания и умения. Притом гораздо больших от женщины, нежели от мужчины.
3. В случае ссоры, распри, разлада ищите вину, прежде всего, в себе самой, а уж потом в муже. Чужие недостатки всегда заметнее, чем свои собственные... Как бы вы ни были расстроены или рассержены поступком мужа, не спешите реагировать, выплескивать свои обиды. Выждите, постарайтесь успокоиться. А только потом действуйте.
4. Старайтесь постоянно находить положительные черты в характере и внешности мужа и по возможности говорить ему о них. Слыша о своих достоинствах, он будет стремиться стать лучше. Не упускайте случая говорить о том, как вам хорошо с ним. Похвала самолюбию укрепляет его привязанность к тебе. В то же время подобные признания стимулируют его, заряжают энергией. Поймите, что даже в интимной сфере, несмотря на романтические мечты о совершенном мужчине, многое зависит от вас.
5. Не будьте недовольной, хмурой, не хнычьте, хоть даже и есть для этого основания. Унылая жена очень скоро наскучит мужу. Поверьте, что и у мужа уйма забот и своих мужских проблем. Лучше вспомните, как еще вчера вы стремились завоевать его расположение, выбрали его среди всех остальных поклонников, и что вы на самом деле очень подходите друг к другу.
6. Если у вас (все бывает) вдруг возникнет с сослуживцем или другим мужчиной флирт, не позволяйте ему разрастись до глубокого увлечения. Это причинит лишние страдания и внесет нервозность в семью. Новый объект вряд ли будет лучше и совершеннее. Была бы возможность узнать его поближе, вы бы наверняка обнаружили в нем куда более серьезные недостатки, чем у мужа, к которому вы уже привыкли...
7. Старайтесь внушить детям любовь и уважение к отцу. Не соперничайте с ним, завоевывая их любовь. Будьте великодушной. Уважайте его родителей, независимо от их качеств или отношения. Он подмечает, если даже и не показывает этого, ваши терпимость и благородство.
8. Не принимайте в одиночку важных решений, имеющих жизненное значение для семьи. Обсуждайте их с мужем, и хотя, возможно, в конце концов, будет принято ваше предложение, у него будет ощущение, что он участвовал в принятии решения, что вы дорожите его мнением. Несмотря на лидерство мужчин в обществе в целом, в семье мужчина нередко закомплексован больше, чем женщина...
9. Не давайте волю ревности, но не впадайте и в противоположную крайность, демонстрируя безразличие.
10. Все вышесказанное отнюдь не означает, что вы должны превратиться в рабу семьи, подавить собственное достоинство и отказаться от критического взгляда на вещи. Нет, ни в коем случае. Проявляйте их, требуйте того же от мужа, но всегда с тактом, с чувством меры и - самое главное - большой любовью.
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