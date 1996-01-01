Наша семья - мама да я

Согласно медицинской статистике, в возникновении 90% детских неврозов повинны семейные конфликты, а каждый третий ребенок-невротик - из неполной семьи. При этом у 86% женщин, воспитывающих детей без мужа, также отмечаются невротические проявления, в том числе 50% этих мам страдают неврастенией, а 15% - истерической психопатией.

Неполная семья, как гласит психологический словарь, - это группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Причины ее возникновения могут быть разными. Такие семьи разделяются на внебрачные, осиротевшие, разведенные, распавшиеся. Абсолютное большинство неполных семейств составляют так называемые "материнские" семьи, где тем самым единственным родителем с одним или несколькими детьми является женщина.

Что грозит детям

Когда родители постоянно ссорятся, да еще на глазах у ребенка, или отец-алкоголик систематически терроризирует домашних, его уход из семьи - скорее, благо. Женщина, наконец-то облегченно вздохнув, перестает срывать свое раздражение на муже: освободилась от кровопийцы, испортившего лучшие годы жизни, а в доме, где не утихали скандалы и постоянно пропадали вещи, теперь тишина и покой. Дети перестали жить в атмосфере ежедневной родительской междоусобицы, буквально раздираемые любовью к каждому из них, а еще жалостью к матери и растущей неприязнью к отцу.

К сожалению, с трансформацией полной семьи в неполную психологическая атмосфера в доме качественно не изменяется, а дети попадают в сети других психологических проблем, связанных теперь с отсутствием отца в семье. Они:

принимают на себя материнское раздражение на неустроенность жизни и отсутствие счастья, постоянно пребывают в состоянии душевного дискомфорта и тревожности;

болезненно переживают уход отца и, будучи не в состоянии справиться с ситуацией, свою обиду вымещают на матери - не со зла, а из страха потерять и ее;

ощущают себя покинутыми не только отцом, но и матерью, вынужденной больше работать и меньше уделять внимания детям;

подчас страдают и от излишней материнской опеки, когда мать пытается преувеличенными вниманием и ласками восполнить дефицит общеродительской любви и заботы;

лишаются возможности полноценно развиваться, поскольку у них (особенно у мальчиков) нет примера нормального мужского отношения к жизни или (в случае, если отец - алкоголик и хулиган) уже освоили лишь патологические образцы поведения;

страдают неврозами, не могут похвастаться хорошей успеваемостью и дисциплиной в школе, завидуют "нормальным" детям и не способны общаться с ними на равных.

Впрочем, невротический и агрессивный двоечник-хулиган может вырасти и в благополучной с виду семье, где есть оба родителя. Все дело - в родительском внимании. Психологи, например, утверждают, что дети боятся тех родителей, которые ими мало занимаются. Боятся - потому что не знают, чего и в какой момент ждать от них, а следовательно, находятся в постоянной тревоге.

Что может мама?

Может ли женщина, воспитывающая детей без мужа, перебороть ситуацию? Оказывается, может. Правда, для этого ей понадобятся терпение и сила воли, не меньшие, чем у тех, кто пытается сохранить семью любым путем - ради детей. Итак:

не замыкаться в своем несчастье, перестав общаться с родственниками и друзьями, вытаскивать детей в гости, кино, приглашать их друзей в дом;

никогда не демонстрировать детям свою неуверенность в завтрашнем дне, скверное настроение и озлобленность и закрыть ход в дом "товаркам по несчастью", убежденным, что "все мужики сволочи";

запретить сердобольным родным, близким и соседям (что, правда, сложнее) обсуждать экс-мужа в присутствии детей;

не ограничивать общение детей с отцом (при условии, конечно, что он не является откровенно асоциальным типом). Ребенок должен общаться с отцом столько, сколько необходимо ему самому, ведь маленькому человеку важно знать, что даже после распада семьи он не остался полусиротой и у него по-прежнему есть отец;

если биологический отец исчез с горизонта навсегда, это не должно означать, что отныне никаких мужчин в доме не будет. Навещать семью регулярно может кто-то из родни, например, отец или брат женщины, а со временем гостем может стать и посторонний мужчина;

не стоит превращать поиски нового "папы" в своеобразный спорт с основным правилом: "лишь бы был", а если выбор уже сделан - не пытаться забыть о детях в пользу новой любви. Детская ревность вполне способна разрушить еще хрупкие отношения в нарождающейся новой семье;

важно, чтобы экс-муж и новый хозяин в доме не вели войну за лидерство в воспитании детей, а стали равноправными партнерами. В противном случае дети вновь окажутся на "линии фронта", на этот раз в войне двух пап, мира в доме не будет, а наибольшие потери понесут дети.

Что может чужой дядя?

Появление на "семейном поле" нового ведущего игрока - важное событие для неполной семьи, и к такому развитию событий и семейство, и кандидат в папы должны быть готовы. Известно, что чем меньше возраст детей, тем легче они воспринимают появление отчима. Им проще называть его "папой" и воспринимать его таковым. А побольше детки - и проблемы посерьезнее.

Привыкнув к безотцовщине, дети будут очень внимательно приглядываться к новичку и судить его строже, чем родного отца, так что новому главе семьи придется доказывать свою состоятельность. И чем раньше и корректнее он это сделает, тем лучше. В противном случае закрепить свой авторитет в семействе ему не удастся, и то, что, в принципе, делалось ради детей, обернется против них. Если же новому "папе" достанет и мудрости, и строгости, и великодушия, он может стать детям настоящим отцом. В конце концов народная мудрость гласит: "Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал".