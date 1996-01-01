Молодость с помощью пива

Не все женщины любят пиво. Но не все женщины знают, насколько оно может быть полезно для красоты. Это замечательное косметическое средство благодаря составу, в который входят хмель, пивные дрожжи, витамины группы В, аминокислоты, ферменты и минеральные вещества. Они помогут коже лица и тела омолодиться, увлажняя и очищая её.

Если делать маски из пива регулярно, разглаживаются морщины, кожа долго не стареет.

Пивом можно протирать кожу, как лосьоном, в чистом виде. А можно сделать маски. Например, такие:

Маска для сухой кожи. Смешайте 2 столовые ложки пива, 1 чайную ложку оливкового масла и 1 столовую ложку меда. Нанесите маску на лицо с помощью ватного тампона и оставьте, пока маска полностью не впитается. Затем ополосните лицо прохладной водой.

Маска для жирной кожи. Смешайте 1/3 стакана пива, сок половины лимона и 1 чайную ложку мёда. Нанесите смесь на лицо, оставьте на 10 минут, а затем смойте тёплой водой.

Маска для комбин-ированной кожи. Натрите на тёрке небольшой огурец, смешайте его с 1 яичным белком и 1/3 стакана пива. Нанесите на лицо и оставьте на 10-15 минут. Чтобы маска не растекалась, можно сверху накрыть лицо марлевой салфеткой.