Какими губами разговаривают женщины

В Древнем Египте губы красили исключительно проститутки, практикующие оральный секс. Тон помады они подбирали под цвет собственной, простите, вульвы - такова была в ту эпоху мода. Сегодня, намазывая губы липкой жирной трубочкой, содержащей кроме красителей, масел и жиров измельченную рыбью чешую, женщины редко задумываются о значении совершаемого ими обряда.

Было бы к лицу да подходило бы к наряду - и вся проблема. Между тем помадные оттенки содержат массу информации, которую дама хочет сообщить о себе миру.

Нежно-розовый цвет выражает детское - чистое и наивное начало в женщине. Такой помадой хорошо подкраситься, идя на вечеринку, где будет мало знакомых. Она поднимает настроение, придаст мыслям шаловливость и, несомненно, привлечет взоры самцов.

Ярко-розовый - цвет воинствующего феминизма. Если вы хотите подчинить себе всех мужчин на свете, а некоторых и запугать до смерти, то этот цвет как раз для вас.

Сливовый выражает женственность, спокойствие, материнство. Он консервативен и нейтрален, а единственная содержащаяся в нем информация для окружающих заключается в том, что перед вами женщина.

Оранжевый - цвет огня. С одной стороны, он предупреждает, что с дамой, обладающей такими губами, шутки плохи. Но с другой, сообщает, что она не прочь повеселиться.

Проводя по губам ярко-красной помадой, вы подчеркиваете сильные, мужские стороны своего характера. Такой краской нужно уметь пользоваться. Переборщите - будете выглядеть отталкивающе и агрессивно. Нанесете в меру - очаруете окружающих своим властным обаянием и энергетикой. Лучшего колорита для торжественной вечеринки не придумать.

Губы цвета красного вина (бордо) придают даме ореол загадочности и непостижимости. К сожалению, он мало кому к лицу - в основном только очень сильным личностям.

Темно-вишневый не идет вообще никому - за очень редким исключением. К тому же он обладает свойством начисто лишать его носительницу сексапильности. Так что если нужно кого-то отпугнуть - действуйте.

Золотисто-коричневая помада содержит в себе следующее сообщение: "Я счастлива, довольна жизнью и готова поделиться радостью с вами".

Бесцветную краску для губ могут позволить очень уверенные в себе люди. А выглядеть она может невероятно сексуально. Ведь губы по сути дела остаются голыми, а именно в таком наряде люди обычно и занимаются любовью...