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Кто ты, зелень?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В продаже появились новые, непривычные для нас виды зелени - мангольд, рукола, фриллис и другие. Какие салаты можно из них приготовить?

Мангольд

Мангольд называют листовой шпинатной свёклой. Древние римляне выращивали его как целебное растение: по содержанию солей кальция, фосфора и железа с мангольдом не сравнятся никакие овощи.

Рецепт. В кулинарии используют как зелёные листья салата, так и его красные черешки. Чтобы приготовить салат "Аппетитный", потушите мелко нарезанные черешки мангольда в подсоленной воде в течение 10-15 минут, добавьте дольки помидоров или огурцов, кусочки сладкого красного перца и, перемешав все, заправьте майонезом и посыпьте рубленым укропом. Быстро и необычно.

Рукола

Рукола - главный друг худеющей девушки. Ни один другой салат не влияет столь положительно на обмен веществ. Рукола - кладезь витамина С и йода, повышает уровень гемоглобина в крови, выводит холестерин и оказывает тонизирующее действие на организм в целом - настоящий природный энергетик!

Рецепт. Для "Итальянского салата" руколу нужно вымыть и разложить по тарелкам. Главное - не резать листья! Они должны образовывать небольшие корзиночки. На руколу сверху нужно выложить нарезанные кружочками помидоры, полить оливковым маслом и уксусом. На помидоры выложить тонко нарезанный сыр пармезан - по 2-3 кусочка на "корзинку". Готовое блюдо надо посыпать поджаренными кедровыми орешками и мелко порубленным чесноком. Есть "Итальянский салат" нужно, отрезая ножом по кусочку.

Фриллис

Хрустящий салат фриллис содержит все возможные витамины. Ко всему прочему он, в отличие от остальных "зеленых", крайне полезен для эндокринной системы.

Рецепт. Для приготовления салата "Цезарь" порежьте крупными кусками листья фриллиса, смешайте с любым соусом "Цезарь", добавьте чесночные гренки (натрите белый хлеб чесноком, порежьте кубиками и поставьте на 15-20 минут в разогретую духовку), маслины, разрезанные на половинки, помидоры-черри и тертый сыр пармезан. В салат можно добавить по вкусу вареную куриную грудку, поджаренные креветки или бекон.

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