Лучший сок против старости

Ученые выяснили, что среди всех фруктовых соков виноградный является самым эффективным для профилактики рака и заболеваний сердца. В нем самая высокая концентрация антиоксидантов - соединений, позволяющих нейтрализовать свободные радикалы, образование которых и является причиной старения и возникновения рака.

Виноград содержит глюкозу и фруктозу, органические кислоты, минеральные соли, кальций, калий, натрий, магний, пектины и витамины. Поэтому он часто рекомендуется при малокровии и нервных расстройствах, в начальной стадии туберкулеза, при многих желудочно-кишечных заболеваниях. Кроме того, в прошлом году учеными было сделано еще одно немаловажное открытие - оказывается, у людей, пьющих виноградный сок как минимум три раза в неделю, намного больше шансов сократить риск развития болезни Альцгеймера.

Английский диетолог Найджел Денби считает, что люди должны уделять большее внимание тому, чтобы в их рационе содержались продукты, богатые антиоксидантами. "Мы рекомендуем съедать каждый день по 5 фруктов и овощей, чтобы удовлетворять потребности организма в антиоксидантах. Результаты исследования убедительно доказали, что для того, чтобы быть здоровым, совсем необязательно глотать таблетки - достаточно просто выпивать по стакану виноградного сока в день".

Единственный недостаток винограда - высокая энергетическая ценность. Один литр сока по калорийности приравнивается к 650 г говядины или 1,7 литра молока.