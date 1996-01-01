По фигуре и диета

Все мы по-разному усваиваем пищу. Одни моментально набирают вес, другие могут непрерывно есть, не прибавляя ни грамма. Раньше рекомендации диетологов носили общий характер: меньше жиров, больше углеводов, умеренное количество белков и как можно больше овощей и фруктов. И хотя до определенной степени эти советы применимы и теперь, для организации правильного питания не следует ограничиваться только ими.

В настоящее время наукой доказано, что люди разных типов телосложения отличаются обменом веществ и нуждаются в разной диете. Существует четыре основных типа женской фигуры, и, правильно определив свой тип, вы сможете гораздо быстрее снизить вес благодаря индивидуальной диете.

Тип G

Фигура. Фигура женщин данного типа напоминает грушу: узкие плечи, тонкая талия, широкие бедра. Жир накапливается в области бедер, ягодиц и груди. Кроме того, у женщин этого типа имеется склонность к образованию целлюлита.

Диета. Основой здоровой диеты для людей данного типа является исключение из рациона жирной и острой пищи. Необходима диета, богатая цельным зерном, с умеренным количеством белка и насыщенная овощами и фруктами. Мясо предпочтительно заменить рыбой или птицей.

Время приема пищи. Предпочтительно начинать день с легкого завтрака, поскольку обменные процессы таковы, что пища лучше переваривается во второй половине дня. На завтрак рекомендуются фрукты и зерновые: мюсли, свежие или сушеные фрукты, йогурт.

Обед тоже не должен быть плотным. Он должен преимущественно состоять из зерновых, овощей, салатов, а также небольшого количества белка (лучше, если это будет рыба или птица).

Ужин - самая обильная трапеза, поскольку именно вечером обменные процессы в организме людей типа G протекают активнее всего. Вечером отдайте предпочтение рыбе, птице, сыру. В качестве гарнира лучше всего подойдут овощи, а на десерт - фрукты.

Тип А

Фигура. Женщины типа А отличаются более атлетическим телосложением. Плечи широкие, а шея, грудь и талия выглядят "плотными". Бедра уже плеч, что делает силуэт худых треугольным. Фигура у женщин типа А напоминает мужскую. Когда женщины данного типа набирают вес, жир откладывается в верхней части тела - на туловище, талии, руках, плечах и животе, и фигура начинает напоминать яблоко.

Диета. Диета для людей типа А должна быть богата сложными углеводами (рис, картофель, хлеб, макароны, различные каши, кукуруза), овощами и фруктами. Необходимо исключить соленую пищу, снизить потребление темного мяса. На пользу людям данного типа пойдут легкие обезжиренные молочные продукты. Людям типа А подойдет вегетарианская диета.

Время приема пищи. Откажитесь от плотного завтрака по утрам. Ешьте фрукты, каши, тосты, а также обезжиренные молочные продукты.

Обед тоже должен быть легким и состоять из овощей - преимущественно из листового салата, небольшого количества белка и большого количества фруктов, чтобы обуздать аппетит.

Самая плотная еда - вечером. На ужин съешьте мясо птицы, рыбу, на гарнир - картофель или макароны, на десерт - фрукты.

Тип Р

Фигура. Люди данного типа обычно бывают упитанными с детства. Они обладают плотной фигурой, большими размерами и прямым силуэтом. Жир откладывается равномерно по всему телу.

Диета. Люди типа Р нуждаются в диете, которая стимулирует вялый обмен веществ. Лучше всего для этих целей подходит богатая белками пища, такая как темное постное мясо, птица, рыба и субпродукты. Обмен веществ человека типа Р будет наиболее эффективен при исключении из рациона всех молочных продуктов.

Время приема пищи. Режим питания полностью противоположен режиму питания, подходящему для людей типа G и А. Завтрак должен быть плотным, обед средним, а ужин легким.

В качестве завтрака подойдут яйца, рыба, хлеб из неочищенного зерна, травяные чаи.

На обед приготовьте птицу, жирную рыбу или мясо, вареные овощи,салат с цельным зерном, например, с рисом или кукурузой, хлеб, немного свежих фруктов.

Ужин должен быть легким. Рекомендуется немного белковой пищи с овощами и салатом.

Тип Т

Фигура. Такие фигуры называют мальчишескими: небольшая грудь, узкие бедра и плечи, довольно длинные ноги. Для худых женщин типа Т характерны выступающие ребра, острые локти и колени. Если такие женщины набирают вес, то жир откладывается преимущественно на животе и верхней части бедер.

Диета. Людям типа Т необходимы три плотные трапезы в день с большим количеством белка. Следует избегать кофе, шоколада, сахара, которые чрезмерно стимулируют щитовидную железу. Диета должна быть богата белковой пищей, овощами, содержать умеренное количество углеводов.

Время приема пищи. Завтрак должен быть самой плотной трапезой дня, насыщенной белками и цельным зерном: яйца, жирная рыба, хлеб из неочищенного зерна.

Обед следует сделать менее плотным, но тоже с преобладанием белковой пищи (мясо, птица или рыба). В него можно включить овощи, салат, немного сыра, фрукты.

Ужин должен быть примерно таким же, как обед.