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Студенческий профсоюз ДВГУ выиграл грант

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Профсоюзная организация студентов Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) под председательством Александра КАЙДАНОВИЧА выиграла грантовый конкурс проектов Молодежной Программы LINX(ЛИНКС).

Проект "Академия студенческих тренеров", разработанный студентами ДВГУ, направлен на обучение добровольцев методикам проведения тренингов различной направленности. Основное мероприятие проекта - двухнедельная выездная Академия с привлечением известных специалистов в качестве тренеров.

Предполагается, что обученные студенты вузов Приморского края будут в дальнейшем проводить тренинги по следующим темам: командообразование, лидерство, вовлечение в профсоюз первокурсников, профилактика деструктивного поведения, жизненные навыки и т.д.

Кроме того, в течение 10 месяцев будет проходить повышение квалификации "выпускников" Академии на семинарах, тренингах по проектной деятельности и т.п. По завершении проекта пройдет круглый стол "Работа по принципу "равный-равному".

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