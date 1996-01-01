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ТГЭУ очаровал абитуриентов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Согласно всероссийскому опросу, выпускники школ, выбирая вуз, все чаще предпочитают экономические специальности. Не стал исключением и Владивосток. Тенденцию роста интереса к экономическому образованию можно было наглядно увидеть в День открытых дверей в Тихоокеанском государственном экономическом университете (ТГЭУ).

Потенциальные студенты и их родители начали собираться задолго до назначенного времени. Они изучали раздаточный материал, стенды с информацией о каждой из предлагаемых вузом специальностей. Затем выпускников школ пригласили в празднично украшенный актовый зал, где перед ними выступили ректор ТГЭУ, доктор экономических наук профессор Виктор БЕЛКИН, специалисты приемной комиссии, директора институтов. Из их уст студенты получили всю необходимую информацию о вузе и специальностях, о предстоящих экзаменах и правилах поступления.

"ТГЭУ - самый первый экономический вуз на Дальнем Востоке, был создан более 40 лет назад. С самого начала в нашем вузе развивалось два основных блока - экономический и технологический, - сказал в своем приветственном слове Виктор Белкин. - Основное отличие нашего вуза заключается в том, что ТГЭУ развивается как учебный научно-производственный комплекс. На базе вуза открыто пять производств: ветчинно-колбасный и хлебобулочный цеха, мини-пивоваренный завод, малотоннажное производство, которое выпускает около 80 наименований деликатесной рыбной продукции. Кстати, разработка рецептур также происходит в лабораториях университета".

Кроме этого абитуриенты узнали, что всего на сегодняшний день в университете открыто 4 очных института - Международный институт финансов, кредита и банковского дела, Экономический институт, Институт управления и Институт пищевых технологий и товароведения. Согласно требованиям времени в каждом институте открываются новые специальности. Например, не так давно в Институте пищевых технологий и товароведения появились сразу две новые специальности - "Пищевая биотехнология" и "Технология бродильных производств и виноделие".

Общая численность студентов всех форм обучения - 16 тыс. человек, преподавателей и сотрудников - 1,5 тыс. человек. Крупнейший филиал ТГЭУ расположен в Южно-Сахалинске (более 3 тыс. человек), есть филиалы вуза и в городах Приморья.

"Мы осуществляем не только вузовскую подготовку, в структуру нашего университета входят банковский и пищевой колледжи, есть институт переподготовки кадров, факультет повышения квалификации для преподавателей вузов Дальнего Востока, аспирантура, кандидатский и докторский советы по направлениям экономики и по товароведению и пищевым биотехнологиям, - продолжает ректор ТГЭУ. - То есть обучение у нас начинается со школьной скамьи и заканчивается получением степени доктора наук. В этому году мы получили сертификат соответствия системы менеджмента качества университета международному стандарту. Наша деятельность в области подготовки экономистов была признана лучшей на Дальнем Востоке. То есть за Байкалом ТГЭУ - ведущий экономический вуз".

Однако сугубо официальным мероприятие назвать вряд ли возможно. Ведь кроме официальных лиц перед выпускниками школ и их родителями выступили коллективы молодежного центра, а также сами студенты в игровой форме представили каждую из специальностей. После этого шумного и веселого мероприятия выпускникам школ показали производства, лаборатории, учебные аудитории университета.

Выпускники школ по достоинству оценили экономический университет. Теперь им осталось сдать выпускные экзамены. И вперед, в студенческую жизнь! Прием документов на очную форму обучения начнется 22 мая.

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