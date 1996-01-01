Даешь Хабавосток!

Организованные на базе 14 крупных городов "миллионники", как центры политической, экономической и культурно-образовательной жизни территорий, должны стать местами притяжения финансовых потоков и трудовых мигрантов.

На Дальнем Востоке больше всего под такие точки роста подходят Владивосток и Хабаровск. Масштабные проекты развития нашего города выдвигались в советское время дважды - в тридцатые и шестидесятые годы прошлого века. В третий раз проект "Большой Владивосток" был озвучен в начале девяностых. Его инициаторы предлагали сосредоточить силы и средства на развитии юга Приморья, объединив Владивосток, Артем, Уссурийск, Хасанский район, Находку и еще несколько прилегающих городов. Прокомментировать "новую" концепцию развития территорий корреспондент ДДГ "ЗР" попросил одного из инициаторов проекта "Большой Владивосток" - директора Института региональных проектов ТЦСР Юрия АВДЕЕВА и директора Института проектных менеджеров ТЦСР Павла ДЕВЯТИНИНА.

Ю. Авдеев: В советские времена существовала теоретическая концепция более равномерного расселения, хотя многие возражали: север должен осваиваться вахтовым методом. Но экономические критерии тогда были на втором плане, и, когда финансовая поддержка такой госполитики прекратилась, мы получили обратную сторону медали. Наглядный пример - Дальний Восток с потерей полутора миллионов населения. Нынешние проблемы ЖКХ - отголосок той политики: люди из региона уехали, а инфраструктура поддерживается...

Когда не хватает средств, что мы делаем? Ужимаем жизненное пространство, стараясь минимизировать потребности. Это же происходит и в жизни государств. Если вернуться к Дальнему Востоку, очевидно, что на территории в две трети США или Китая, где людей меньше, чем в одной Москве, пытаться объять необъятное - задача нерешаемая. Поэтому мы должны сконцентрироваться. Мало того, что население уменьшается, за 15 лет с карты Приморья стерты полторы сотни населенных пунктов, и немало таких, где проживает 2-3 семьи. Пытаться их обеспечивать - дело дорогостоящее и бессмысленное.

На Дальнем Востоке точками роста обозначены Владивосток и Хабаровск, но, на мой взгляд, это не изолированные мегаполисы. Ни один из них сам по себе не тянет на это понятие. Необходим агломерационный эффект между ними, а это будет возможно, если сократить расстояние между ними, имея в виду время транспортной доступности. Нужно построить скоростную дорогу, как между Москвой и Санкт-Петербургом, тогда "расстояние" между городами сократится до трех часов! Тем самым мы обеспечим устойчивость и нормальную жизнеспособность территории.

ДДГ "ЗР": Эта концепция уже утверждена?

Ю. Авдеев: Она находится на стадии обсуждения, но нужно понимать, что сегодня финансово не обеспечено существование десятков муниципальных образований, не способных в полной мере воспользоваться собственными ресурсами (у них есть только земля и недвижимость!). Изменить ситуацию можно, реорганизовав их в крупную межгородскую структуру. В организационном и административном плане это даст перераспределение рабочих мест и создание новых, и экономию на административно-управленческом и судебном аппарате, и много чего еще.

ДДГ "ЗР": Проблема расстояний существует и в "Большом Владивостоке".

Ю. Авдеев: При нынешнем состоянии дорог - да. Но тогда и фабрика "Заря", не говоря уже о бухте Тихая, тоже находится далеко от центра Владивостока. При нормальном инфраструктурном обеспечении расстояние между Владивостоком и Находкой может быть "сокращено" максимум до полутора часов, а это уже в пределах возможностей общения в течение дня. И никаких фантазий в этом нет.

ДДГ "ЗР": Среди минусов этой идеи эксперты отмечают "обезлюдевание" сельской местности и малых городов.

"Да, эта проблема вполне реальна. Создание пространственного каркаса страны как сети мегаполисов - выбор, связанный с поиском опорных точек и ограниченностью ресурсов. Пространственная организация страны может быть задана с опорой на мегаполисы, но не сводится к этим центрам. В частности, в нашем регионе совершенно особое значение имеет Пограничье. Тот небольшой слой населения, что живет на границе, очень значим в плане не только экономических, но и в плане социокультурных, цивилизационных задач. Мы действительно находимся на рубежах России, и не только в смысле охраны этих рубежей. Концепция, в которой ставка делается на мегаполисы, будет неполной без ответов на ряд вопросов, сумма которых сводится к следующему: если крупные города - основа, то что мы намерены развернуть на этой основе? Возможно, что ответ предполагает сознательную миграционную политику в рамках нового освоения территории и ее развития".

ДДГ "ЗР": А вот в развитых странах наблюдается другая тенденция: многие в Европе, США и других развитых странах живут в небольших городах, а на работу ездят в мегаполисы или работают дома, общаясь с офисом через Интернет...

Ю. Авдеев: О каком каркасе хозяйственного освоения территории может идти речь, если в этих городках нет экономики и жизнь теплится только благодаря дотациям? Если мы сможем сконцентрировать ресурсы и минимизировать затраты на социалку - укрепится территория, если размажем эти крохи - мы ее оголим. Нет на все денег! Молодежь толпами уезжает из маленьких городов и деревень. Уезжает туда, где можно учиться и иметь хорошую работу! Она едет туда, где лучше. А это "лучше" можно создать только в небольшом количестве мест.

П. Девятинин: Любая держава является мировой, если у нее есть мировые города - места, где лучшие люди могут, не покидая пределов страны, реализоваться по полученному образованию и по своим амбициям. Вот мы и должны создать на Дальнем Востоке такой город. Это "скелет", и благодаря его наличию можно затем решать комплекс других задач территории.