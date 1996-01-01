Первоапрельская прибавка к пенсии

Это увеличение социальных выплат утверждено постановлением Правительства РФ от 27.03.2007 № 181. Сегодня в Приморском крае проживают 506 тыс. 990 пенсионеров и около 169 тыс. федеральных льготников, имеющих право на государственную социальную помощь.

Размер базовой части трудовой пенсии повышается на 7,5%. Также увеличивается страховая часть трудовой пенсии на 9,2%, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.