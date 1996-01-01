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Как себя вести 1 апреля или "Инструкция по выживанию"
Некоторых хлебом не корми, а дай над кем-нибудь поприкалываться. К счастью для человечества, таких людей немного. Но один день в году розыгрышами занимаются абсолютно все, от мала до велика, от школьника до бизнесмена. Не забудьте - в воскресенье - 1 апреля! Вы приготовились? Если нет, то еще не поздно. Главное, чтобы праздник не обернулся отвратительным настроением, испорченными отношениями с "шутниками" и теми, кого вы не очень удачно разыграли. Нехитрые правила помогут пережить завтрашний день с минимальными потерями.
Правило 1. Держите ухо востро! Вы считаете, что такого серьезного человека, как вы, разыгрывать не будут? Как бы не так! Естественно, что главные "юмористы" поджидают вас на работе. Сочувствуем тем, кто работает в выходной. Кстати, ваши домашние тоже могут преподнести ряд "сюрпризов".
Правило 2. Дайте объекту шутки свободу выбора! Идеальная шутка подразумевает, что объект сам виноват, что потянул за веревочку, нагнулся за монеткой, сказал "мяу". Розыгрыш все равно получится, так как человеческое любопытство неистребимо, но последствия для вас будут менее болезненные. Никто же не заставлял, сам виноват!
Правило 3. Это праздник! Поэтому шутить - право, а не обязанность человека. Не стоит рассчитывать, что с самого утра коллеги и друзья будут вас разыгрывать. А кто сказал, что над вами вообще будут шутить? Так можно весь день провести в бесполезном ожидании. Поэтому расслабьтесь, смейтесь чужим шуткам, смейтесь над собой, радуйтесь жизни! И все будет хорошо!
Правило 4. Не обижайтесь на чужие приколы! Способность весело и необидно пошутить дана далеко не всем. Не бросайтесь на людей с кулаками, если вам в седьмой раз за день скажут: "А у вас вся спина белая". Понятно, что раздражает. Но будьте снисходительны к людям без фантазии.
Правило 5. Уважайте оригинальных шутников хотя бы за их воображение. Не ругайтесь с телефонными "юмористами". Лучше посмотрите телевизор и от души посмейтесь над теми, кого разыграли.
И последнее. Всегда нужно соблюдать меру. Подумайте, а хотели бы вы, чтобы такую шутку сыграли с вами? Примерив ее на себя, всегда можно определить ту грань, где следует остановиться.
Веселого праздника!
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