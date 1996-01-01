Девиз "Женщины года": "Никогда не сдаваться!"

Как уже сообщалось, дальневосточная деловая газета "Золотой Рог" стала одним из главных информационных спонсоров церемонии вручения Второй премии Владивостока "Женщина года". Событие состоялось 24 марта в концертном зале FESCO Hall в форме грандиозной праздничной вечеринки (фри-пати), в которой было много музыки, танцев, блестящих выступлений артистов, искрометных речей, призов и подарков.

12 известных женщин Владивостока претендовали на главное звание "Женщина года" и четыре номинации: "Светская львица", "Фитнес-леди", "Свой стиль", "Бизнес-леди". Победительниц определяли с помощью SMS-голосования, которое проходило в течение двух месяцев, предшествовавших церемонии награждения.

Генеральный спонсор конкурса в этом году - "Новая телефонная компания", вели церемонию и шоу-программу московские ведущие Дарья СУББОТИНА и Андрей РАЗЫГРАЕВ. А кто же организатор и вдохновитель?

"Нам выпала честь преподнести сюрприз для всех жителей города Владивостока, сюрприз и подарок одновременно!" - эти слова ведущего Андрея Разыгрева потонули в гуле оваций. Ведущий прервался и продолжил: "Это подарок для всех, кто любит модно и стильно одеваться, следит за событиями общественной и светской жизни города. Одним словом, это новый глянцевый журнал "СОБРАНИЕ exclusive", настоящий вестник светской жизни и главное - организатор Второй премии - "Женщина года"! После этих слов зал просто взорвался! Представляла журнал на церемонии директор издания Татьяна ВАРНАКОВА.

Московские ведущие не преминули шутливо предположить, что активность владивостокцев в SMS-голосовании не в последнюю очередь объяснялась недавним снегопадом: многие эстеты и ценители гламура сидели дома, им было скучно, и они жали на кнопки своих сотовых, чтобы отдать голос за ту, которую они считали лучшей в своем роде, то бишь в номинации. Как бы то ни было, число SMS-ок превысило 4.5 тысяч, и народное признание стало тем единственным критерием, который определил имена победительниц.

В номинации "Светская львица" победу одержала Анастасия ЧУНЯК, соучредитель Cоffee-studio. Ее девиз: "В жизни заботы, дела и движенья - с улыбкой всему нахожу отраженье". Представлявший победительницу заслуженный артист России, актер Приморского академического театра им. Горького Владимир СЕРГИЯКОВ так вдохновился, что рыцарски бросил ей под ноги свой пиджак, накрыв ступени, по которым "Светская львица" всходила на сцену для награждения. Все громко зааплодировали.

В номинации "Фитнес-леди" первой стала владелица студии красоты "Модная точка" Виктория ПОДОПРИГОРА с жизненным девизом: "Нет пределов совершенству". Она кротко поведала любопытствующему ведущему, что занимается спортом каждый день и при этом у нее еще хватает времени на дом, семью и бизнес.

Инна КУДАКОВСКАЯ, совладелица бутика Symbol, взяла первое место в номинации "Свой стиль". Ее девиз: "Красота - это самоощущение, которое отражается в глазах женщины". На сцену она поднялась со своим маленьким сынишкой, который признался, что был уверен: мама победит, "потому что она самая красивая!".

А "Бизнес-леди" на конкурсе стала Оксана КОЛЕСНИКОВА. Хотя, по признанию восхищенного Андрея Разыграева: "Вы скорее похожи на девушку с подиума, нежели на деловую женщину..." Для сведения, Оксана Колесникова заведует конторой адвокатов "Колесникова О.А. и партнеры". Ее жизненный девиз - "Понять и защитить другого человека можно, только познав себя".

Премия и звание "Женщина года", а также призы в виде золотых украшений и путевки в Японию достались Виктории НИКОЛАЕВОЙ, депутату Законодательного собрания Приморского края. У Виктории краткий самурайский девиз: "Никогда не сдаваться!" На церемонии награждения она призналась, что по-хорошему завидовала девушкам, получавшим призы в других номинациях. И победа в главной номинации стала для нее очень приятной неожиданностью.