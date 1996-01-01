Cобаки полезнее кошек

- У моей жены больное сердце, и врач рекомендовал нам завести дома небольшую собаку. Что, мол, присутствие в квартире четвероного питомца пойдет ей на пользу. Интересно, есть ли какие-либо исследования, подтверждающие благотворное влияние именно собак на здоровье человека?

Вот что нам удалось узнать по этому поводу.

- Американские ученые установили, что несколько минут активного общения с собакой в день могут облегчить состояние людей с больным сердцем. А исследование, проведенное другой научной группой из США, показало, что несколько собак в доме избавляют детей от аллергии.

Собака действительно является лучшим другом человека и даже способна благотворно воздействовать на его здоровье, утверждают ученые из Королевского университета в Белфасте.

Исследователи обнаружили, что у владельцев собак ниже артериальное давление и уровень холестерина в крови. Они также реже простужаются, у них не так часто болит голова и меньше шансов заболеть серьезным заболеванием.

Кроме того, владение собакой часто меняет поведение человека, который становится не только физически, но и социально активным. Содержать дома кошку тоже благотворно для здоровья, однако не так полезно, как собаку.