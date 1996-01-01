Домашних любимцев отправляют на заработки

- Наш семилетний сын совершенно извел нас просьбами купить ему обезьянку лемура или хотя бы черепаху. Мы с мужем больше склоняемся к черепахе, так как с ней меньше хлопот. А что думают по этому поводу специалисты? Кого из животных лучше держать в доме, где есть ребенок? И какого ухода требуют экзотические животные?

- Как нам рассказали продавцы зоомагазинов, именно черепах чаще всего и пытаются вернуть обратно. Уступив просьбе ребенка, родители покупают крохотных очаровательных малышей в красивом панцире. Многие даже не подозревают, как быстро они растут. Забавная игрушка, умещавшаяся на детской ладони, превращается в большое (взрослые особи некоторых пород продающихся у нас черепах достигают полуметра) и часто агрессивное животное. А чего стоят прогулки домашней Тортиллы, сопровождающиеся громким топотом и появляющиеся в самых неожиданных местах отходы жизнедеятельности организма? Нервы хозяев не выдерживают - и животное отправляется в "свободное плавание".

Кстати, далеко не каждому нравятся и пронзительные крики попугая (например, кореллы). Отвратительной привычкой долбить мебель способны настроить против себя даже волнистые попугайчики. Декоративные кролики и морские свинки во время прогулки по квартире не упустят возможности погрызть двери, ковры, ножки столов и стульев. А если из террариума каким-то образом выберется милая домашняя змейка метров эдак полтора в длину...

Владивостокцы предпочитают игуан

Валерий КУДЕЛЯ, главный врач ветеринарной помощи "Благосервис" говорит, что из всех экзотических животных жители нашего города предпочитают именно игуан. Они достаточно неприхотливы, интеллектуальны, но ждать от них проявления каких-либо эмоций не стоит - вряд ли на морде вашего земноводного вы увидите хотя бы подобие улыбки. Избирательно надо подходить и к питанию этих обитателей тропиков. Поглощать они могут что угодно, но вот пойдет ли это на пользу - большой вопрос. Как-то раз в клинику принесли игуану, некрепко стоящую на ногах:

- Доктор, у нее лапки разъезжаются, в чем дело?

-А чем вы ее кормите?

- Вермишелью. Она любит.

Очень модно заводить обезьян. Но большинство "наших предков" очень скоро идут зарабатывать себе на жизнь сами - реквизитом у фотографов. Держат горожане и змей, в основном дальневосточных ужей и цветных питонов. Здесь уже макаронными изделиями не обойтись. Эти "лакомки" предпочитают куриное мясо, хомяков и крысят. Держать таких питомцев лучше всего в террариумах. Правда, бывают ситуации, когда змеи отказываются от пищи. Не так давно одна такая неженка едва не умерла. Змея эта прибыла к нам с Зеленого континента. Ее хозяин, бизнесмен, прожил в Австралии долгое время и, когда пришла пора возвращаться на родину, не смог оставить свою "красавицу" чужим людям. На московской таможне "девочку" пропустили через рентгенаппарат - а вдруг ее используют в качестве контейнера для наркотиков? Змейка пережила такой стресс, что даже перестала есть. Спасая от голодной смерти, ей пришлось колоть в хвост витамины.

Ежа лучше оставить в лесу

Как ни странно, отлично подходит для жизни в городской квартире ханорик. Пушистый, красивый, совершенно неагрессивный зверек быстро приспосабливается к новым для себя условиям содержания.

Не доставляет больших неприятностей и живущие дома совы. Единственное, что может стать проблемой, - особые пристрастия в еде. Совы обожают мышей, но так уж устроена их пищеварительная система, что съедать норушку им нужно целиком. Если доставать птичке мышей каждый день проблематично, подойдут любые субпродукты, обвалянные в перьях.

Чего специалисты не рекомендует делать категорически, так это приносить из леса ежиков. На их иголках полно клещей, и получить энцефалит, не выходя из дома, можно запросто.

"Запирать в четырех стенах здоровое дикое животное, - это варварство, - говорит доктор. - Их жизни не позавидуешь. Не приспособленные к жизни в городских квартирах, звери становятся обузой для хозяев, а вырванные из привычной среды обитания быстро гибнут.

Как-то в прессе промелькнуло сообщение о незадачливом владельце лори (полуобезьяна из семейства лемуровых). Несмотря на то что хозяева ежедневно покупали для своего любимца разнообразные экзотические фрукты, приносили из зоомагазина сверчков и тараканов, зверек чах на глазах. Когда стали выяснять, в чем дело, оказалось, что миска с лакомствами стояла в клетке с утра до вечера, а на ночь ее убирали. А лори, как известно, ведет ночной образ жизни...

Прежде чем заводить любое, не обязательно редкое животное, нужно узнать о нем побольше. Прочитать специальную литературу, посоветоваться со специалистами. И только взвесив все "за" и "против", отправляться в зоомагазин. Если же ваши возможности не соответствуют потребностям содержания и ухода будущего домашнего питомца, подумайте, может, лучше будет ограничиться посещением выставок домашних животных и просмотром телепередач?