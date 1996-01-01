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10 шагов к исполнению желания
Все женщины - волшебницы, просто не все про это знают. Сегодня мы даем вам простую технику исполнения желаний, которая позволит творить добро, наслаждаться магией жизни и быть по-настоящему счастливыми и удачливыми!
1. Отпустите свое желание, забудьте о нем
Ваше желание на энергоинформационном уровне представляет собой программу - четко оформленный сгусток энергии, который высшие силы принимают обязательным к исполнению. Не отпуская желание, вы держите его при себе. И какой бы силы ни был этот импульс, пока вы его не отпустите, реализации желания не ждите. Из всех законов исполнения желаний этот самый сложный. Отказаться от навязчивой мысли о чем-то очень нужном непросто. Но только после "нажатия Enter" начинается выполнение программы.
2. Желание на данный момент времени должно быть одно
Когда мы хотим выиграть в лотерею и покупаем билет, у нас в голове много желаний: "Хочется выиграть. Хорошо бы машину. Ах, вот бы джек-пот! Все обзавидуются! Работу брошу!" Получается чрезвычайно громоздкая конструкция из разных программ, сложная для воплощения. Вы запутываете Природу, давая ей сразу много заданий в один момент. Желание должно быть одно - "выиграть". И никаких "левых" подробностей!
3. Желание должно быть позитивным
Наша жизнь наполнена магией. Значимо каждое слово и каждая мысль. Чем больше мы думаем и говорим о плохом, тем больше в мире страданий. Испугались чего-то, придумали себе "страшилку", а потом отмахнулись от этих мыслей и забыли? Но рожденная негативными мыслями программа пошла на реализацию! Никто там, наверху, редактировать ее не будет, ведь выполнено необходимое условие - нажата клавиша "Enter"! Поэтому не говорите о плохом, не моделируйте негативных ситуаций, не желайте зла ни себе, ни другим. Не создавайте негативных программ, так как этим вы делаете черную магию! (Пример: любящая бабушка жалуется соседке: "Сын с невесткой за детьми не следят, внимание им не уделяют. Дети брошенные. Попадут в плохую компанию, сядут "на иглу", пропадут". О словах своих она вскоре забудет, а созданная ее словами программа уйдет на реализацию.)
4. К желанию должна быть приложена энергия
Учитесь заряжать энергией свое желание. Например, в момент особой радости, эйфории, вдохновения, вспомните про свое желание, проговорите его вслух, "подогрейте" его своей позитивной энергетикой.
5. Визуализируйте желаемое
Четко представьте себе то, чего хотите. Если хотите автомобиль, то представляйте себя в нем, если хотите денег - чемодан с ними в ваших руках. Чем ярче и подробнее вы будете воображать себе картинку, тем более точно воплотится ваше желание.
6. Наберитесь терпения ждать
Сотрудник, чье место вы себе пожелали, может пойти на повышение и завтра, и через месяц (только не надо желать ему увольнения или ухода с работы по болезни - это уже будет формирование негативного желания!). У вас может не хватать знаний, чтобы занять это место, - значит, потребуется время еще и для повышения квалификации. Ребенку ведь тоже нужно 9 месяцев, чтобы родиться! Так и с желанием: нужно дать Природе срок на "беременность", пока она "выносит и родит" то, что вы хотите.
7. Трезво оценивайте свои возможности
Для того чтобы стать президентом США, нужно как минимум получить американское гражданство. А вот стать главой собственной преуспевающей фирмы у себя на родине более реально.
8. Будьте уверены в успехе
Недостаток веры может помешать воплощению вашей мечты. Это любой знает по примерам из Библии: вера творит чудеса.
9. Поддерживайте энергетическую чистоту
Если на вас есть негативные структуры в виде порчи, сглаза, проклятия и прочего, вам может не хватить энергии, ведь эти структуры ее у вас отнимают. Тогда воплощения желания придется ждать долго (если вообще дождетесь). Все знают, что порченому человеку не везет, все у него идет нет так, ничего не получается. Или еще говорят, что он "сглазил сам себя", то есть отнял энергию у своего желания.
10. Не говорите другим о своих намерениях и желаниях
Чтобы не сглазили, не отняли энергию у вашей мечты. Впрочем, энергетически сильные личности могут делиться с другими своими намерениями, но рискуют ждать дольше, чем им хотелось бы.
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