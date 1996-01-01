Календарь беременности

1-й месяц

Первая стадия беременности протекает практически незаметно. Однако четвертая неделя очень важна для плода. В это время развиваются внезародышевые органы. Их три - хорион, амнион и желточный мешок. Эти органы обеспечивают питание, дыхание, биохимическую поддержку и всестороннюю защиту вашего малыша. Хорион впоследствии превратится в плаценту, а амнион - в плодный пузырь.

2-й месяц

Могут появиться: головные боли, учащенное мочеиспускание, сонливость, снижение аппетита, тошнота и даже рвота. Вы можете обнаружить у себя невесть откуда взявшуюся непреодолимую тягу к соленостям и маринадам. Все эти явления - признаки раннего токсикоза беременности. А их причина - продолжающаяся в вашем организме гормональная перестройка.

Многие беременные женщины могут не иметь ни одного из вышеуказанных признаков. Так что, если вы лишены этих "маленьких радостей", вам можно только позавидовать. А если нет, то держитесь: эти симптомы - временное явление. Если токсикоз доставляет вам чересчур много неудобств, обратитесь к специалисту.

Зародыш претерпевает значительные изменения. Теперь можно считать его эмбрионом. Появляются зачатки печени и поджелудочной железы, начинается закладка сердца, верхних дыхательных путей - гортани и трахеи.

3-й месяц

Может сохраняться повышенная утомляемость, тошнота, иногда даже появляются головокружения. Приглядитесь к своей груди: если у вас стали различимы подкожные вены (в виде голубой сеточки), значит, стенки ваших кровеносных сосудов предрасположены к расширению (обычно эта проблема встает на более позднем сроке). Примите меры для предотвращения чрезмерного расширения вен:

подберите себе бюстгальтер, обеспечивающий хорошую поддержку вашим молочным железам; постарайтесь избегать поднятия тяжестей, излишнего напряжения мышц брюшного пресса; продолжительное стояние или сидение вам противопоказано - лучше прогуляйтесь лишний раз; если уж вы сидите или лежите в течение длительного времени, то попытайтесь придать вашим ногам возвышенное положение;

посоветуйтесь со своим врачом относительно возможности ношения специальных эластичных чулок или колготок.

У ребенка уже идет интенсивное развитие головного мозга. Происходит закладка мозговой части надпочечников. Наверняка вам доводилось хотя бы раз слышать слово "адреналин". Так вот этот гормон вырабатывается как раз мозговой частью надпочечников. Уже можно различить лицо вашего малыша. Подбородок еще прижат к груди. Активно формируются конечности: идет укрепление костей, намечаются суставы, а также пальцы кистей и стоп. И если в начале третьего месяца вес малыша составлял всего один грамм, то к концу месяца уже 13-14 г. А его "рост" от "макушки" до "ягодиц" увеличивается с 15 мм до 9 см.

4-й месяц

В начале четвертого месяца могут появиться запоры, вызванные гормональными изменениями и растущей маткой. Чтобы облегчить состояние, рекомендуется употреблять продукты с повышенным содержанием клетчатки, продукты, имеющие натуральный послабляющий эффект (например, тертая свекла). Вес плода в начале четвертого месяца составляет 28 г.

5-й месяц

В начале этого месяца может появиться новый симптом - повышенное потоотделение. Это связано с тем, что сердце перекачивает больший объем крови, чтобы обеспечить питание плода кислородом и питательными веществами. К концу месяца ваш живот начнет, наконец, выступать вперед, и уже будет видно, что вы беременны. К концу месяца вес плода составляет около 290 г, а длина - 25 см.

6-й месяц

Симптомы, наблюдающиеся на этом месяце, скорее можно назвать приятными. Из-за того что в организме беременной увеличен кровоток, наблюдается увеличение секреции во влагалище и повышается чувствительность эрогенных зон. Благодаря этому увеличивается половое влечение. Как следствие - возрастает способность женщины к получению оргазма во время полового акта. Многие женщины проявляют мультиоргастичность. И в удовольствии можно себе не отказывать. Конечно, необходимо проконсультироваться с гинекологом но причин для прекращения сексуальной жизни в этот период не так уж много. В этот период вы можете ощущать так называемые сокращения Брэкстона Хикса. Проще говоря, иногда, укладывая руку на брюшную стенку, вы можете почувствовать незнакомые мышечные сокращения. Не волнуйтесь - это всего лишь мышцы вашей матки, пробующие свои силы. К концу месяца вес плода - около 600 г, а длина - 30 см.

7-й месяц

Самочувствие должно быть хорошим. Плод развивается не по дням, а по часам. У него продолжается укрепление костной системы. Малыш уже начинает слышать звуки, которые окружают вас. И его шевеления внутри вас могут почувствовать окружающие, если приложат руку к вашему животу. В этот период женщины склонные к полноте, могут начать интенсивно набирать вес. Вес, набранный во время беременности, не вреден. Некоторую часть вашего увеличившегося веса составляют околоплодные массы и увеличенный объем жидкости в организме.

К концу этого месяца длина плода - 35 см, а вес чуть больше килограмма.

8-й месяц

Поскольку плод продолжает расти, вы можете ощущать усиливающийся дискомфорт. Это естественно, поскольку вашим внутренним органам становится все теснее по соседству с беременной маткой.

Немаловажную роль в сохранении вашего самочувствия и поддержании энергии играют физические упражнения. Они же помогут вам должным образом подготовиться к родам. Самое главное здесь - не переусердствовать, особенно - если ваш образ жизни до этого нельзя было считать активным. Оптимальную нагрузку можно получить во время пеших прогулок или плавания (только на короткие дистанции и уж никак не на скорость!)

Полезны разного рода потягивания. Это обычно помогает снизить количество неприятных ощущений, вызванных беременностью.

Одна из наиболее частых жалоб во время беременности - боли в спине. Они могут возникать практически на любом сроке, а иногда преследуют женщин и в течение нескольких месяцев после родов. Облегчить эти болевые ощущения помогают правильная осанка и физические упражнения. Не забывайте, кстати, напоминать мужу, что поглаживание вашей спины - его ежедневная обязанность!

Организм беременной женщины вырабатывает специальный гормон - релаксин. Это вещество вызывает ослабление соединений костей таза, делая тазовое кольцо как бы более "растяжимым". Чем податливее тазовое кольцо матери, тем меньше трудностей для ребенка во время его рождения. Однако для беременной женщины работа релаксина - очередная неприятность.

Ваша походка может напоминать "утиную". Но не беспокойтесь - после родов это быстро исчезнет.

Плод занят подготовкой к рождению и внеутробной жизни. Он уже научился более или менее регулировать собственную температуру тела. За выработку красных кровяных шариков в его организме уже полностью отвечает костный мозг. Малыш выделяет в околоплодные воды почти пол-литра мочи ежедневно! В этом месяце малыш очень быстро набирает вес, под конец месяца вес плода уже около 1кг 700 г, а рост - 40 см.

9-й месяц

Маточные сокращения (Брэкстон-Хикса, помните?) могут стать более частыми. Обычно в это время многие беременные женщины всерьез задумываются о родах и проблемах, которые они несут для женщины, ребенка и всей семьи. Когда и каким образом будет происходить госпитализация в родильный дом? Что нужно захватить с собой? Кто должен вас туда сопровождать? И самое главное (для первородящих) - больно ли это?

Насчет госпитализации в родильный дом наиболее точную информацию может сообщить ваш акушер-гинеколог. Если беременность протекала нормально, то с началом схваток женщина обычно доставляется в районный (или дежурный) родильный дом каретой "скорой помощи". В остальных случаях возможны варианты (например, госпитализация за две недели до предполагаемых родов и т.д.). В каждом случае это решает ваш врач.

Что касается "походного рюкзака" роженицы, то его содержимое в условиях нашего государства также сильно варьирует. Обязательны ваши документы, в том числе и медицинские (обменная карта). Присутствие остальных вещей (белье, посуда, туалетные принадлежности, а также лекарства и "памперсы" для малыша и т.д.) зависит от условий родильного дома, в котором вы собираетесь рожать. Потому не мешало бы выяснить это заранее (в приемном покое роддома).