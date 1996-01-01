Крем для старости

Слово "крем" происходит от английского "cream" - сливки. Вероятно, первые составы, изготавливаемые из воска, миндального масла, воды и спермацета, по внешнему виду мало отличались от известного молочного продукта.

Современные рецептуры включают, помимо экзотического спермацета (для добычи которого истребили немало китов), ланолин, вазелин, коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту, альфагидроксикислоты, пропиленгликоль и другие продукты химической и пищевой промышленности.

Кремы выполняют четыре важные функции - очищение, увлажнение, питание и защита кожи. Итак, обо всем по порядку.

Исходным сырьем для ланолина является жир шерсти овец. Ланолин прекрасно смягчает кожу, устраняет ее шелушение, но способен вызывать аллергию. Так что, если после применения того или иного крема на ланолиновой основе на коже возникло покраснение или появилась сыпь, имеет смысл обвинять в этом именно ланолин.

Искусственный соперник ланолина - вазелин, получаемый с помощью химических превращений из продуктов перегонки нефти. Он обладает значительно меньшей аллергогенностью, однако и меньшей эффективностью. Коллаген и эластин образуют тончайшую пленку, которая удерживает влагу и тем самым препятствует потере влаги. В общем, консервирует... или бальзамирует - это кому как нравится.

Аналогичным действием обладает гиалуроновая кислота.

Жиры в том или ином виде присутствуют практически во всех кремах, предназначенных для увлажнения и питания кожи. Обычно это оливковое, кокосовое, миндальное, абрикосовое, а также минеральное масло, которое получают из нефти. При нанесении на кожу "минералка" создает водонепроницаемую пленку, которая, с одной стороны, задерживает влагу, а с другой - мешает коже дышать.

Добавление витаминов в крем не преследует цели достичь таких же эффектов, как при приеме внутрь. Всасывание "аминов жизни" с поверхности кожи самое минимальное, так что с помощью крема "с витаминами" невозможно сколь-нибудь серьезно "обогатить" кожу этими веществами.

Растительные экстракты обычно добавляют в кремы для повышения тонуса кожи. Таким действием обладает экстракт розмарина. Экстракт алоэ смягчает кожу и вызывает улучшение кровообращения. Экстракты хвоща, плюща, конского каштана улучшают кровообращение, что используется в борьбе с целлюлитом. Чем больше натуральных компонентов содержится в креме, тем больше шансов, что этот крем быстрее испортится.

Спермацет используют в качестве смягчающего средства, а также как средство для уменьшения болевых ощущений при солнечных ожогах.

Споры об альфагидроксикислотах ведутся давно. В косметических салонах, естественно, под присмотром опытного косметолога, с помощью этих веществ проводят химический пилинг. Подобно лазерной шлифовке, кислоты удаляют поверхностный слой клеток и стимулируют кожу. Первые споры возникли после того, как в продажу поступили кремы "от старения". С одной стороны, высокие концентрации альфагидроксикислот, а также неумелое использование крема приводят к раздражению кожи. С другой стороны, низкие концентрации, не приводящие к воспалительным реакциям, по мнению косметологов, не обладают "омолаживающим" действием.

Последние исследования доказывают, что кремы "против старения" приводят к повышению чувствительности кожи к ультрафиолету. В связи с этим британские косметологи советуют использовать кремы с концентрацией фруктовых кислот не более 4%. Лучше наносить омолаживающие кремы вечером, а утром не забывать использовать солнцезащитные средства. Именно так можно предотвратить эффект старения, возникающий в результате действия ультрафиолета на "расчувствовавшуюся" от альфагидроксикислот кожу.