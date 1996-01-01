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Меню тибетских лам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Многие годы тибетская медицина занимается проблемой и рецептурой питания. И вот что предлагают специалисты к нашему столу, чтобы быть здоровым.

ПАРНОЕ МОЛОКО. 0,4 стакана ежедневно (излечивает одышку).

МАННАЯ КАША. Тибетцы говорят: "Вы начали с молока и манной каши, заканчиваете тем же".

Ежедневно хотя бы несколько ложек каши должен есть каждый, кому за 40 лет: хорошо действует на кости, мышцы и желудочно-кишечный тракт.

КУРАГА питает физическую силу, особенно мужчин.

УХА, тем более из щуки, полезна всем слабым людям. В рыбе много натрия, фосфора.

ОРЕХИ, ИЗЮМ, СЫР. Ежедневное употребление их тонизирует нервную систему, снимает переутомление, головные боли, укрепляет нервную систему, сердечную мышцу, полезно при заболеваниях печени. За один прием съедать 30 г грецких орехов (можно кедровые), 20 г изюма, 20 г сыра.

ТВОРОГ - превосходное средство. Съедать в день по 10 г при атеросклерозе, заболеваниях сердца, печени.

ЛИМОНЫ И АПЕЛЬСИНЫ полезны при начальных формах гипертонии, женских заболеваниях и увеличении щитовидной железы. Пол-лимона натереть с кожурой, смешать с сахаром. Принимать по 1 ч.л. 3 раза в день.

ЗЕМЛЯНИКА помогает от камней в печени. Полстакана ягод 6 раз в день.

ЯБЛОКИ полезны при подагре, склерозе сосудов.

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